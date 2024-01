Nou rècord de Sabadell de l’atleta de la JAS Roger Martínez als 60 m tanques (7.99)

El Campionat de Catalunya absolut i sub-23, celebrat a la Pista Coberta de Catalunya de la nostra ciutat, va deixar un nom propi en clau local. Es tracta de l’atleta Roger Martínez (Joventut Atlètica Sabadell), que va protagonitzar una vibrant cursa en la final dels 60 m tanques. Va emportar-se el títol el seu gran competidor, Marc Gale (Cornellà At), amb un temps de 7,99, el mateix que el Roger. Les mil·lèsimes van decantar la balança.

De totes maneres, aquest excel·lent registre significa un nou rècord de Sabadell de la prova i l’atleta sabadellenc també va assolir el títol en la categoria sub-23. Una doble recompensa per a un Roger Martínez que no sembla tenir sostre. Aquest pròxim dissabte tindrà una nova oportunitat de demostrar-ho en un gran escenari com el Míting Internacional de Catalunya, a casa, i després en el Campionat d’Espanya sub-23 que es disputarà a Antequera el següent cap de setmana.

La jornada va deixar altres bones notícies pels representants sabadellencs. Miquel Borràs va aconseguir la medalla de plata en la prova dels 1.500 m lliures amb un temps de 4:08.33, marca que li permet situar-se també com a sisè classificat en el Campionat absolut. Ara també està focalitzat en la cita nacional sub-23 d’Antequera, amb molt bones sensacions.

Sabor agredolç, en canvi, per a la saltadora d’alçada de la J.A. Sabadell, Fatoumata Diallo, qui sent encara atleta sub-20 (2006) va assolir una magnífica quarta plaça al concurs absolut. Un sol nul a l’1,65 la va deixar fora del podi. Va acabar la prova amb un salt d’1,68 m que referma el seu bon estat de forma i també la seva regularitat en aquesta prova. Va tancar la participació local, el llançador de pes, Jesús Rodríguez, amb una catorzena posició final i una marca d’11.07 m

Català de clubs sub- 20

També a la Pista Coberta de Catalunya va disputar-se el Campionat català de clubs en la categoria sub-20. La Joventut Atlètica Sabadell va acabar en una meritòria quarta posició amb un total de 96 punts, superat pel FC Barcelona (120 punts), CA Igualada (110) i Cornellà At. (104). S’ha de valorar positivament aquesta classificació perquè el nivell dels tres rivals és altíssim.

L’actuació més destacada va ser el primer lloc del relleu 4×400 m integrat per Cavero-Castro-Molins-Teixidor amb un registre de 3.33.78. Una generació d’atletes que s’ha erigit en clar dominador d’aquesta prova. També cal subratllar els tercers llocs d’Adrian Mota en els 200 m (23.32) i de Lluís Quiles en els 1.500 m (4.07.95).