El Míting Internacional de Catalunya, amb rècord de participació

El Míting Internacional de Catalunya en pista coberta convertirà Sabadell una vegada més en l’epicentre de l’atletisme aquest dissabte dia 27. En una novena edició de rècord, més de 260 atletes de 42 països es donaran cita a la reunió atlètica. Aquesta participació suposa el doble respecte la darrera edició el 2023. “Per a la ciutat és un honor tornar a ser seu d’un esdeveniment d’aquesta magnitud. És molt important per a la projecció de Sabadell cap a l’exterior i per la implicació de les entitats”, ha afirmat la regidora d’esports, Montse González.

Organitzada per la Federació Catalana d’Atletisme amb la col·laboració de la JAS i l’Ajuntament, el creixement en quantitat també ha millorat la qualitat. El míting gaudirà de la presència d’atletes de gran renom en un any d’especial importància pel Mundial i els JJOO de París. A nivell nacional destaca la presència d’Adrián Ben, Mariano Garcia o Carlos Tobalina, els catalans Jael Bestué, Esther Guerrero o Jaime Guerra a més dels sabadellencs Laura Bou i un Roger Martínez que ha estat notícia recentment. En l’àmbit internacional, també estaran el belga Eliott Crestan, Isaac Nader, Melese Nberet, Lester Lescay, Polyniki Emmanouilidou o la confirmada avui mateix Larissa Iapichino, entre d’altres.

“Tenim el segon míting de més nivell de l’estat espanyol i com a competició adherida al ‘global calendar’, classifiquem per a les competicions internacionals. Tenim diversos atletes que venen amb la intenció de fer la mínima per estar Mundial a l’abril i que també volen ser als Jocs. Qui vulgui ser a París primer ha de passar per Sabadell”, ha explicat el director de l’esdeveniment, Robert Díez. La reunió atlètica donarà el tret de sortida a les 17h del dissabte i consta d’un programa amb els 60m, 60m tanques, 400m, 800m, 1500m, llargada, pes i perxa.

Previsió de vendre 1500 entrades

Com a novetat, aquest any l’entrada per al míting tindrà un cost de 20 euros. Fins ara, sempre havia estat gratuït i amb accés lliure. “La intenció és donar valor i mostrar la competició com un espectacle esportiu. Li estem donant molt ressò a les xarxes i la previsió és vendre unes 1500 entrades i que l’estadi s’ompli”, ha reflexionat la presidenta de la FCA, Mercè Rosich. El ritme de moment és alt i ja es porten venudes prop de 1300 entrades. “L’objectiu és treure el caire tan seriós que té l’atletisme. Hi haurà un DJ durant tota la jornada i les presentacions a cada prova seran amb música”, ha afegit Díez.

L’any passat es van batre vuit rècords i aquesta edició la previsió és similar. “L’aposta per portar atletisme de nivell a Sabadell i Catalunya és gran. Som un país de mitjana distància i és on hi ha més possibilitats de veure bons resultats. L’objectiu és com a mínim igualar els registres de la passada edició”, ha asseverat el director del míting. La pista coberta de Sabadell es tornarà a vestir de gala per a viure una reunió atlètica que ja és tradició a la ciutat.