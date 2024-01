“Quan l’Estat té por, com actua?”

Per què la justícia no investiga l’Operació Catalunya un cop conegudes les proves? Podríem considerar el recentment estrenat llibre que signen a quatre mans els periodistes Ferran Casas, subdirector del digital Nació, i Joan Rusiñol, sotsdirector d’informatius de Catalunya Ràdio, com una guia per a respondre’ns aquesta pregunta. I moltes més, de fet.

Aquest dimecres, la llibreria Llar del Llibre ha acollit la presentació del llibre Espanya no es toca. Les cartes de l’Estat al descobert, que va ser moderada per l’editor de Diari de Sabadell, Marc Basté. Un llibre que convida a baixar a les profunditats més opaques de les clavegueres de l’Estat per entendre –entre moltes altres coses– per què ni l’aparició de partits com Podem a escena, ni el procés català, ni l’escandalosa abdicació de Joan Carles I van poder enderrocar uns poder de l’Estat que tapaven com podia tants casos de corrupció. Un manual per “entendre molt bé quins són els límits de l’Estat, que encaixa ara molt bé amb tot el que hem viscut després de les eleccions”, ha apuntat el periodista Ferran Casas a la presentació. “O dit, d’una altra manera, fins on és capaç d’arribar l’Estat quan té por?”, ha afegit.

Casas i Rusiñol fan una exhaustiva i rigorosa investigació i d’anàlisi política dels fets més rellevants dels darrers anys –d’aquells que apareixeran als llibres d’història–, com alguns dels moments més polèmics del procés. “Hi havia qui pensava que la Monarquia faria d’àrbitre”, ha explicat el periodista Joan Rusiñol durant l’acte, que afegia “fins que van escoltar el discurs del 3 d’octubre de 2017 del rei!”. El perquè el monarca “és com el president del consell d’administració” o el paper dels poders fàctics, com la premsa, també són claus a l’hora d’entendre la fortalesa i les pors de l’Estat, han apuntat els autors. I són també un eix vertebrador d’Espanya no es toca.

El llibre és també una lliçó exhaustiva de periodisme “que confirma moltes incerteses que durant tot aquest temps ens havíem plantejat i per això és un llibre que un cop llegit mai podràs desllegit”, ha assenyalat Basté, a tall d’inici de l’acte. Per articular la publicació els autors parlen amb alguns dels protagonistes que han marcat l’actualitat en el passat recent, com José Luis Rodríguez Zapatero, Esperanza Aguirre, Juan Luis Cebrián o Gonzalo Boye. A part d’amanir-ho amb el seu pas per Madrid, on ambdós han viscut i treballat. “Es nota que heu estat a Madrid i hi heu estat físicament a prop de tot això que expliqueu”, els ha comentat un dels assistents en el torn de preguntes.

Fotos: Víctor Castillo