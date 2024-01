Rècord de viatgers a les estacions d’FGC: “A Sabadell, tenim més usuaris que mai”

4,5 milions de viatgers van pujar a alguna de les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de Sabadell el 2023, una xifra mai vista. Els viatges en FGC han agafat velocitat i ja han deixat enrere les seqüeles de la covid, quan es van registrar les pitjors dades en el transport públic dels últims anys. Ara es fan un 18,5% més viatges que l’any 2019. I un 22,2% més que l’any de la pandèmia. Un rècord que coincideix amb l’ampliació de freqüències que FGC aplicava a finals de 2022: “Tenim més usuaris que mai a les estacions de Sabadell i, el que és més important, sense que els trens vagin tan plens”, ha expressat al Diari Toni Segarra, president d’FGC.

Des d’aleshores, la recuperació ha estat esglaonada any rere any, però el 2023 va fer un salt: totes les estacions de Ferrocarrils de la nostra ciutat van captar més usuaris i van registrar un rècord de demanda. Si bé l’estació de Sabadell Plaça Major és la parada de la ciutat que capta el major nombre d’usuaris (el 34% del total), no és l’estació que més nous usuaris ha captat, en termes relatius. Les estacions de Sabadell Nord (+ 27,4%) i Parc del Nord (+25,3%) són les que més nous viatgers han atret, seguida de l’estació de la Creu Alta (+24,7%).

Pel que fa al nombre d’usuaris, Sabadell Plaça Major és l’estació on més viatgers pugen (34,3%), seguida de Sabadell Nord (19,9%) i la Creu Alta (17,3%). Les dues parades amb menor demanda de Sabadell són Can Feu | Gràcia(16,2%) i Sabadell Parc del Nord (12,4%) [vegeu gràfic].

Sabadell ha batut màxims històrics, però no ha estat la tònica habitual a la resta d’estacions i línies d’FGC. “Sabadell és el municipi de la línia Barcelona-Vallès on ha crescut més aquesta demanda”, exposa Segarra. Especialment han escalat les validacions a les estacions de la zona nord des del 2019, amb un 30% més d’usuaris.

Sabadell impulsa la línia

Les estacions de Sabadell representen el 6,9% dels viatgers de la línia Barcelona-Vallès (S1 i S2) i impulsa la recuperació d’FGC. Segons la companyia ferroviària, Sabadell, Terrassa i Sant Cugat del Vallès van registrar un increment del 22,2%, el 20,6% i el 15%, respectivament a la línia Barcelona-Vallès. Tots els municipis de la nostra comarca van assolir el rècord anual de viatgers, per sobre de les del 2019. Ara bé, el conjunt de la línia no s’ha refet de l’impacte de la covid: les línies S1 i S2 estan capten menys usuaris dels que pujaven al tren l’any 2019 (-2,1%). Ara viatgen al conjunt d’aquesta línia 1,4 milions d’usuaris menys que abans de la covid. En concret, durant l’any passat, la línia Barcelona Vallès va sumar 64,9 milions de passatgers, un 13,7% més que al 2022 i una recuperació del 97,9% en comparació al 2019.

D’altra banda, l’Índex de Puntualitat de Ferrocarrils també ha crescut en relació a l’any passat a la línia Barcelona-Vallès amb un un 99,6%, sent la més elevada de FGC. L’Índex de Puntualitat considera el retard d’una circulació a partir dels tres minuts. I és que el 2023 Sabadell va guanyar 15 nous trens i més freqüències horàries d’FGC. A les hores punta del dia, passa un tren cada cinc minuts per les estacions de la ciutat.