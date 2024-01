El filial del CE Sabadell tanca el retorn d’Adri González

Adri González reforça el filial del CE Sabadell fins a final de temporada cedit pel Mallorca. El terrassenc va destacar amb el juvenil arlequinat la temporada 21-22 on el conjunt de Marc Nomen va assolir una històrica cinquena posició i González va anotar 15 gols a la Divisió d’Honor. La seva aparença i capacitat golejadora li va fer guanyar-se el sobrenom de ‘Haaland’, tal i com explica ell mateix a una entrevista al D.S. d’aquella temporada. El gran any li va valer perquè el Mallorca pagués la clàusula quan molts aficionats demanaven la seva presència al primer equip arlequinat.

Després de disputar la primera meitat de temporada amb el filial dels balears i cessions infructuoses a Terrassa i Andratx l’any passat, el davanter torna a Olímpia. Un reforç que pujarà el nivell de la davantera d’un filial del Centre d’Esports que està signant una gran campanya. L’equip dirigit per Conrad Garcia es troba segon classificat de la Lliga Elit en posicions d’ascens a Tercera Federación. Aquest dissabte rebran al Lloret, un dels rivals de la zona alta, a Olímpia (16h).