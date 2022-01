Adri González o Haaland. El ros davanter del juvenil arlequinat no només destaca pels seus gols a la Divisió d’Honor sinó també pel seu parentesc físic amb el famós jugador noruec del Borussia Dortmund. Hem volgut conèixer una mica millor qui és, les seves sensacions i somnis de futur en una entrevista, just abans de visitar el líder de la categoria, el FC Barcelona, aquest diumenge (12 h) a les instal·lacions del Johan Cruyff.

És egarenc i a Terrassa va començar a jugar a futbol. És així, oi? Els inicis van ser al prebenjamí del Club Natació Terrassa fins que em va fitxar el Jabac en edat aleví. I des dels infantils al Centre d’Esports Sabadell.

En quin moment vas sentir que el futbol podria marcar la teva vida? Fins fa un any havia prioritzat més la formació i no tant la categoria on jugava. Ara, a Divisió d’Honor juvenil, ja és diferent i penses que podria arribar a fer alguna cosa important.

T’agraden altres esports? En general m’agraden tots. No els practico, però veig bàsquet, waterpolo i gairebé tot el que puc.

Com compagines futbol i estudis? He acabat el batxillerat i estic aprofitant per a prendre’m un any sabàtic en els estudis i treure’m el carnet de cotxe. També entreno a un equip de nens.

En el teu temps lliure, què t’agrada fer? El típic de qualsevol jove: quedar amb els amics, jugar a videojocs o estar amb la família.

Publicitat

Diuen que una de les teves grans virtuts és l’ambició. Sí, em considero un noi molt ambiciós i, sobretot, molt competitiu. M’agrada aconseguir tots els reptes que em plantejo, esportius o no, i això considero que és un aspecte fonamental per arribar a estar a dalt en el futur.

Què destacaries de les teves qualitats futbolístiques? Bàsicament, les físiques. Crec que soc millor que en l’aspecte tècnic. Curiosament, en l’època del pas del futbol-7 al futbol-11 jo en vaig quedar enrere físicament. Vaig trigar més temps a fer el canvi i adaptar-me a les exigències.

Precisament pel teu aspecte físic, molts et coneixen com a Haaland, el davanter del Borussia Dortmund. Què ens pots dir? És cert, tenim una semblança física i juguem en la mateixa posició. Em fa gràcia. Hi ha molts nens que passen pel meu costat i em diuen: ‘mira, el Haaland’. Jo sé que aquests nens no m’han vist jugar realment i per això ho diuen, però altres persones, més adultes, que sí que m’han vist jugar, també afirmen que tinc algunes coses similars en el joc del davanter noruec. Per la meva manera de jugar, m’agrada córrer i pressionar. Sempre procuro sacrificar-me per l’equip i això et dona un plus. A més, tinc certa facilitat per marcar.

Després de debutar en el primer equip a la pretemporada fent un gol, somies a tornar-hi? Sí, clar. És molt complicat arribar des del juvenil directament al primer equip, però penso que tinc possibilitats. És qüestió de treballar molt i confiar en mi mateix.

En algun moment t’has plantejat canviar d’aires? Mai. Em sento molt a gust al Sabadell. Des de sempre m’han tractat molt bé i no he pensat a marxar.

Quins serien els teus objectius primordials? Vull ajudar a l’equip a acabar la temporada a la millor manera possible. Encara soc molt jove i puc aprendre moltíssim.