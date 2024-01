Alerta per una fuita de vapors en una empresa vallesana

Protecció Civil ha activat aquest dijous al migdia l’alerta del PLASEQCAT en categoria 1 per emanació de vapors a l’empresa Parking Service, situada a Castellbisbal (Vallès Occidental), concretament al polígon industrial Can Estapé. L’origen de la fuita es troba en una de les basses que té l’empresa, motiu pel qual els bombers han ordenat evacuar les instal·lacions de la planta, així com les de l’empresa adjacent.

Personal especialitzat de l’empresa ha procedit a traslladar el material de la bassa afectada a un altra, una operació que ha estat supervisada per efectius dels Bombers, que han fet ús dels vestits específics per a fer front a situacions de risc químic. Les autoritzats demanen que no s’apropi ningú a l’entorn de l’empresa.

No hi ha afectació a l’exterior, més enllà d’olors. Tot i això, per precaució es demana a les persones que s’hi trobin a prop que si noten alguna molèstia es confinin.#ProteccióCivil https://t.co/LcrnlZD44y — Protecció civil (@emergenciescat) January 25, 2024

Els Bombers van rebre dimecres al vespre un avís per una forta i irritant olor al polígon Can Estapé, motiu pel qual s’hi van desplaçar per fer les lectures correpsonents, que van donar resultats negatius. Inicialment, es van vincular les olors a un incendi que hi havia hagut a Martorell (Baix Llobregat).

No obstant, aquest dijous al matí, cap a les 9.10 h, la Policia Local de Castellbisbal ha alertat de nou el cos perquè tornaven a sentir-se olors de plàstic cremat. En aquesta ocasió, les lectures han estat positives i han conduït els efectius fins l’empresa, donant valors positius en àcids cianhídirc i sulfhídric.

Sis dotacions s’hi han desplaçat per evacuar les dues empreses i supervisar les tasques de trasvassament, que han dut a terme tècnics de l’empresa. Protecció Civil ha activat l’alerta en categoria 1, amb la previsió d’actualitzar la situació cada hora.