Presentat el partit entre Catalunya i Panamà que es disputarà a la Nova Creu Alta

Ja es coneixen alguns dels detalls principals del Catalunya – Panamà que es disputarà a la Nova Creu Alta el 29 de maig a les 19h. L’amistós internacional ha estat presentat a la seu central de la FCF amb la presència de les principals autoritats i alguns dels protagonistes del duel. La regidora d’esports de l’Ajuntament, Montse González, ha remarcat la importància d’acollir un enfrontament d’aquestes característiques a la ciutat. “Voldria agrair a la Federació que puguem gaudir d’aquest partit a Sabadell. El futbol català sempre és garantia de bon futbol. A la ciutat estem preparats per acollir esdeveniments esportius de gran nivell“.

També ha estat a l’acte el director general del Centre d’Esports, Bruno Batlle, que ha destacat que l’estadi es troba en les millors condicions: “La Nova Creu Alta està preciosa. Des que vam tenir la Supercopa ha millorat. La gespa en aquesta època està molt millor”, ha afegit. Les entrades pel duel tindran un cost de 8 euros a Tribuna i de 3 euros a la resta de l’estadi i ja estan disponibles al web oficial de la FCF.

Caire solidari amb Atendis com a protagonista

En aquest aspecte, l’amistós tindrà un clar component solidari. La recaptació del ‘ticketing’ (1 euro i mig de cada entrada venuda) anirà destinada a la Fundació Atendis, a més, la Federació ha habilitat una fila 0. El president de l’entitat, Josep Maria Suàrez, s’ha mostrat “molt agraït” i ha afirmat que “intentarem que vingui el major nombre de persones possible a gaudir del partit”. Suàrez, a més, ha reivindicat el futbol com una gran eina que també utilitzen al seu centre.

Durant les pròximes setmanes, s’aniran anunciant algunes sorpreses relacionades amb els espectacles i actes previs al partit. A la presentació ja s’ha avançat la primera: l’actuació dels Figa Flawas abans del duel. L’amistós l’arbitrarà l’únic català de Primera Divisió, el mataroní Víctor García Verdura, assistit per Joan Méndez, Julian Villaseñor i David López.

“Tindrem una selecció competitiva i potent”

S’han personat a la presentació el seleccionador Gerard López i el futbolista de l’RCD Espanyol Edu Expósito, que no serà de la partida el 29 de maig per una lesió. López ha promès “una selecció competitiva i potent” i ha destacat dos grans al·licients per omplir la NCA: “la bona causa i feina que fan a Atendis i la manera que tenim per col·laborar i els jugadors que vindran. Portarem futbolistes acostumats a jugar en camps plens”. Sobre l’estadi, el granollerí ha afegit que “la Nova Creu Alta és un camp magnífic, un dels millors de Catalunya, és il·lusionant omplir un estadi d’aquesta entitat”. La llista de convocats es coneixerà el 23 de maig.

Qui no hi serà és Edu Expósito que s’està recuperant d’una lesió de llarga durada. El migcampista ha destacat que “és una pena no poder estar en aquest partit” perquè “sempre és especial i una il·lusió jugar amb la selecció catalana”. Ha finalitzat l’acte el president de la FCF, el sabadellenc Joan Soteras, eufòric i emocionat per la disputa del partit a casa seva. “És el màxim esdeveniment que podem organitzar des de la Federació, i per això és especial. Tenim els millors jugadors, el millor seleccionador i els millors àrbitres possibles. I, aquest any, és encara més especial pel marc: és el meu estadi, la meva ciutat i el meu club“. El president ha fet entrega de la samarreta commemorativa del partit les autoritats presents.