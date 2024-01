Vuit denúncies per setmana per conduir amb el mòbil a la mà a les vies de Sabadell. La Policia Municipal va interposar 409 denúncies per conduir fent ús del telèfon mòbil i altres aparells electrònics l’any 2022, els darrers registres. “En tres segons podem provocar un accident”, sosté amb rotunditat la inspectora Elena Martínez, de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos d’Esquadra.

I és que és una de les causes més comunes dels accidents amb víctimes greus i mortals, conjuntament amb la ingesta d’alcohol i les altes velocitats. El 33% dels accidents amb víctimes es produeixen per distraccions al volant, segons dades facilitades per la Comissaria General de Mobilitat. I l’ús del telèfon mòbil “és la infracció estrella de les distraccions”, destaca Martínez.

L’ús dels dispositius electrònics a la carretera–també pantalles integrades al vehicle– han caigut any rere any. A la Regió Policial Metropolitana Nord (RPMN), la zona policial on forma part Sabadell, es van denunciar uns 2.700 conductors l’any 2023 per conduir amb el telèfon mòbil. Una dada que contrasta amb la del 2019, quan es van interposar 3.400 denúncies. “Hi ha davallada de denúncies, però ens preocupa aquesta xifra. Hauria de ser inexistent”, afegeix la inspectora, que lamenta aquesta “alta incidència”.

Drons, helicòpters i patrulles

En aquest sentit, Mossos d’Esquadra i el Servei Català de Trànsit (SCT) organitzen habitualment campanyes contra les distraccions. Uniformats, de paisà, amb drons, en helicòpter o amb controls estàtics, els agents poden enxampar els infractors. “Durant el patrullatge diari estem molt pendents, ens preocupa i volem reduir al màxim les distraccions”, afegeix Elena Martínez. “Ens preocupa l’alt índex per distraccions”, destaca.

I es que el reglament general de circulació ho sanciona. L’article 18 considera lleu, amb una multa de 80 euros, fumar, maquillar-se, menjar o beure al volant. I l’ús del telèfon és considerada una infracció greu–també a un semàfor–, que no només està sancionada amb una multa de 200 euros, sinó que implica la pèrdua de punts: si ens enxampen amb el mòbil a la mà, podem perdre sis punts del carnet. Si estem manipulant el telèfon, però no el tenim a sobre, la pèrdua és de tres punts.