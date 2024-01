La B-40 entre Viladecavalls i Olesa encara no entrarà en funcionament

La data del 30 de gener per a l’entrada en servei del tram Viladecavalls-Olesa de la B-40 salta pels aires. L’estrena de la infraestructura està en caure, però ja està clar que no serà aquest dimarts, com es deduïa de la darrera proposta del Ministeri de Transports Mobilitat i Agenda urbana (MITMA) a l’Ajuntament de Terrassa. El MITMA va consultar la data del 30 de gener amb la ciutat per quadrar agendes, segons va anunciar el tinent d’alcalde Xavier Cardona a la darrera assemblea general de l’Arc Metropolità, però un dia abans no hi ha rastre de l’esperada inauguració.

D’aquesta manera ni el 30 de novembre de 2023 -com havia anunciat la ministra Raquel Sánchez-, ni el mes de desembre – com es va confirmar posteriorment- i, ara, tampoc al gener. L’entrada en servei d’aquest tram de només 6,1 quilòmetres i que suma 15 anys d’execució continua sense data.

Milers de terrassencs viuen pendents de l’obertura de la infraestructura, que ha de millorar les connexions entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat i reduir els 20 minuts de trajecte per la carretera C-242c (Terrassa-Martorell), a menys de 5 minuts per autovia.

La inauguració del tram estava pendent de la construcció de dues rotondes en terme de Viladecavalls i de l’equipació tècnica de seguretat al túnel situat a tocar d’Olesa. Les tres intervencions estan pràcticament enllestides. De fet, les rotondes ja s’han obert al trànsit.

A la primera d’elles, la situada a la carretera C-58 i de dona accés al sector de Can Trias, els vehicles poden circular des del cap de setmana. Pel que fa a la segona, la que dóna entrada a la urbanització de Sant Miquel de Guanteres i que connecta amb la B-120, en direcció al polígon de Can Mir, també s’ha obert al trànsit, tot i que en aquest cas de manera parcial. Els cotxes poden circular per un únic carril.

Els treballs de condicionament del túnel estarien enllestits, de manera que la data definitiva per a la inauguració de la infraestructura estaria pendent de trobar un forat a l’agenda del ministre Oscar Puente. De manera extraoficial, aquests dies entorn de les obres es parla de la data del 15 de febrer per a l’entrada en funcionament del tram, però donat el llarg llistat de desmentiments que acumula el projecte, millor no donar per bo cap anunci fins que el MITMA convoqui els ajuntaments per tallar la cinta.

Les obres a la C-16, al Roc Blanc, s’allargaran en el calendari

Quan entri en servei el tram Viladecavalls- Olesa de la B-40, restaran pendents d’execució les obres de la sortida de l’autopista C-60 a l’altura del barri del Roc Blanc. Aquesta connexió, tant d’entrada com de sortida del tronc de l’autopista, està en obres des de fa mesos i no estarà enllestida com a mínim fins al mes d’abril. La intervenció forma part de l’entramat de connexions de la B-40, però aquest tram en obres quedarà deslligat de la inauguració del trajecte Viladecavalls- Olesa, i no condicionarà la seva entrada en servei.

Es tracta d’un dels accessos més freqüentats per als terrassencs que es dirigeixen al nus de les autopistes i també per als veïns del Roc Blanc, que fa mesos fen voltes per incorporar-se a la C-16. Les obres han fet desistir a molts conductors de la ciutat d’utilitzar aquesta entrada i sortida, circumstància que contribueix a saturar encara més els carrers nord-sud de la ciutat, com Galileu i Arquimedes.

La mala notícia és que el calendari de les infraestructures no millorarà la situació a mitjà termini. Un cop acabin les obres actuals que el MITMA executa a les sortides de la C-16 al Roc Blanc, està previst que comencin els treballs, en aquest cas a càrrec de la Generalitat, per ampliar l’autopista C-16. Els treballs consisteixen a generar un tercer carril i augmentar la capacitat de la via, donant cabuda als vehicles que arribin a aquest punt procedent del Baix Llobregat en direcció a l’autoposta C-58. S’espera que la B-40 aportarà uns 28.000 nous vehicles diaris, que s’afegiran als 61.000 cotxes i camions que habitualment circulen pel tram de la C-16 a l’altura del Roc Blanc.