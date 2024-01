La broma viral en un barri de Sabadell: “Coneixes a Dumbledor?”

Les xarxes socials s’han convertit en un espai d’entreteniment on trobar contingut de tota mena. Una de les més habituals és TikTok, on alguns usuaris aprofiten per gravar situacions quotidianes o provocar divertides escenes en qualsevol context i sota les premisses més inversemblants.

Això és el que va fer fa pocs dies el titktoer sabadellenc conegut com a Donxuerte en la seva descripció, que va sortir a passejar per la Creu de Barberà preguntant a la gent gran del barri si coneixien Dumbledor, el popular personatge de la saga de ‘Harry Potter’. Les reflexions dels veïns no deixen indiferents.

Entre els ‘enquestats’ a peu de carrer, molts d’ells sorpresos mentre prenien un cafè al bar Triana del barri, la majoria desconeixen qui és, però això no impedeix recopilar moments. “Jo l’he vist, però no sé on viu”, expressa convençuda una d’elles.

Els veïns deixen divertides respostes que han convertit el vídeo en un dels més vistos del canal, amb més d’un milió de visualitzacions, 90.000 m’agrada i 500 comentaris en poc més de 48 hores.

‘Donxu’ -que es declara addicte al sucre i a qui li agrada preguntar coses pel carrer- frega els 10.000 seguidors a la xarxa social i amb el seu contingut apunta a popularitzar veïns i indrets dels carrers de Sabadell, on grava alguns dels vídeos que després comparteix a la plataforma.