Ser escriptor no és fàcil. Pensar una bona història, plasmar-la són els primers passos. Després cal buscar editorial, distribuïdora i el més important actualment, fer una bona promoció. És per aquest motiu, i per donar a conèixer autors novells, que un grup de 10 escriptores va decidir crear l’Associació Entre Llibres i Lletres. Per conèixer en profunditat la seva tasca i projectes hem parlat amb Chelo Tello ‘Shelly Kengar’, presidenta i autora; Isabel San Martín ‘Izaberu San’, gestora de xarxes i autora i Ana Díaz, booktagramer (publica continguts sobre literatura a Instagram).

Com i quan neix l’Associació?

La vam crear durant la primavera del 2023. Nosaltres ens vam conèixer gràcies a les fires de llibres i també teníem relació via les xarxes socials. D’aquest contacte un dia vam pensar en com ens podíem ajudar entre totes a tenir més visibilitat física dins del sector. És a dir, volíem que el públic més enllà d’internet també ens pogués conèixer i posar-nos cara.

Com us organitzeu?

Som 5 autores i 5 lectores les que conformem aquesta entitat sense ànim de lucre. Cadascuna aporta el que pot i domina millor i treballem totes a una. Funcionem amb un sistema d’autors afiliats, que paguen una quota anual, i amb els ingressos que ens aporten preparem presentacions de llibres presencials i en línia, organitzem xerrades sobre lectura i promocionem les creacions dels nostres membres i també els orientem perquè per ells mateixos sàpiguen com fer-ho.

Què representa ser autor avui en dia?

Sovint és molt solitari. A vegades, tot i tenir un bon producte, no saps com arribar a la gent ni com publicar. A més a més, actualment escriure bé no és suficient, també cal ser un bon comunicador i saber-se promocionar molt bé a les xarxes socials. Si no et vens bé a internet és gairebé com si no existissis. Per això vam crear l’Associació perquè aquesta servís d’ajuda i guiatge per a tots aquells qui vulguin promocionar-se al sector, ja que creiem que les bones històries també existeixen més enllà dels best-sellers i tothom té dret a una oportunitat per publicar els seus escrits.

Com assessoreu els autors que us demanen ajuda?

Primer preguntem si tenen el manuscrit acabat o en procés. Quan el tenim el valorem, el corregim -si cal-, li oferim contacte amb maquetadors i també l’assessorem en com gestionar les seves xarxes i crear marca personal.

Parlem ara de projectes. Què és la ‘Fira va de Llibres’?

És un projecte que hem preparat per al pròxim 25 de maig a Fira Sabadell. Una cita gratuïta amb més de 400 autors, il·lustradors, presentacions i xerrades literàries que ens fa molta il·lusió organitzar. Fa molts mesos que hi treballem perquè vam creure que una ciutat com aquesta no tingués una fira de llibres. Pensem que és una gran forma de promocionar la lectura i donar a conèixer l’Associació.

Què representa per vosaltres aquest primer gran esdeveniment?

És una idea que s’ha anat fent gran i que ens ha portat molta feina. La vam començar a preparar al setembre i hem hagut de coordinar moltes coses, però n’estem plenament satisfetes perquè creiem que ara ja està tot lligat, que sortirà molt bé i tenim moltes ganes que arribi el dia. A més a més, no volem que sigui flor d’un dia, sinó que la intenció és que es converteixi en una cita anual a Sabadell.

De cara al futur teniu altres idees a desenvolupar?

El principal objectiu és créixer en el nombre d’afiliats i voluntaris, consolidar la fira, preparar tallers per a gent gran i crear un grup de lectura a la zona. També voldríem, tot i que és molt més complicat, crear delegacions més enllà del Vallès i si es pot a altres zones de l’estat on també tenim algun afiliat com per exemple Extremadura, Madrid o el País Valencià. No obstant això, volem remarcar que tot el projecte i noves idees no serien possibles sense la resta de companyes de l’Associació, Yolanda González, Carla Marpe, Tana Rodríguez, Laura García, Irene González, Saray Gallardo i Dorcas Montañés a qui aprofitem per agrair la seva feina.