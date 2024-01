El Museu de la Vida al Camp torna a obrir les portes per donar a conèixer el món rural tradicional. A més, per a gaudir en família o en grups, tornen les visites a la granja de l’Espai Natura Fundació 1859 Caixa Sabadell, el centre ambiental situat al nord de Sabadell, entre Terrassa, Matadepera i Castellar del Vallès.

Per la visita a la granja cal inscripció prèvia, ja que els grups són reduïts, d’un màxim de 30 persones. El preu de la visita a la granja és de 9 euros i és gratuït per als menors de 2 anys. Per a la visita al Museu no cal inscripció.

Visites al “Museu de la Vida al Camp”

El Museu de la Vida al Camp, inaugurat l’any 1972, representa el retrobament amb un món agrari tradicional desaparegut a causa dels canvis socials i tecnològics produïts al llarg del segle XX.

Al Museu es recrea la vida quotidiana a pagès a través de les estances (cuina, sala i dormitoris) moblades amb estris quotidians originaris de la casa i la tecnologia emprada al món rural, abans de la mecanització del camp, mitjançant els espais expositius situats a la planta baixa de l’edifici. Dues sales estan dedicades als conreus típics de la zona mediterrània (el blat, la vinya i l’olivera), mentre que la tercera se centra en les activitats forestals i estris relacionats amb el transport i l’explotació forestal.

El Museu es pot visitar els diumenges de 12:30 a 14:30h de manera autònoma o bé es pot participar de la visita guiada d’una hora de durada que es realitza a les 12:30h. Per la visita al Museu no cal inscripció prèvia.

“Coneguem els animals de la granja”

Al taller s’entra en contacte amb els animals de la granja tradicional tot coneixent-los, tocant-los i alimentant-los. A la granja de Can Deu hi podem trobar, doncs, exemplars de cavall, ruc, vaca, porcs, cabres, ovelles, conills, oques, ànecs, galls i gallines. En resum, els animals que convivien a la masia amb els pagesos i que eren font d’aliments, de vestits, d’adob i de diners en l’economia rural tradicional.

El taller s’ofereix tots els diumenges al matí, d’11:00 a 12:00h. Les places són limitades i cal fer una inscripció comprant les entrades prèviament.