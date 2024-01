Mesures de precaució per treure diners al caixer automàtic

Els delinqüents busquen qualsevol pretext per assaltar les víctimes. Un d’aquests és a l’entorn dels caixers automàtics. El moment de treure diners esdevé una situació complicada, en què els ciutadans ens exposem moltes vegades al bell mig d’un carrer. Per tant, cal estar ben alerta.

Per això, la Policia Municipal de Sabadell recorda habitualment que cal prendre precaucions. El cos dona alguns consells per fer-ho. El primer, utilitzar -sempre que sigui possible- un caixer interior i tancar-se amb pestell. En segon lloc, demanen tapar amb l’altra mà a l’hora de teclejar el PIN per evitar ser vistos. Finalment, és recomanable anar acompanyats a fer-ho, especialment en el cas de gent gran.