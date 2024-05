Óscar Cano lamenta la “falta d’actitud per a competir en situacions que coneixíem, però amb un ‘6 de 6’ ens salvarem”

No podia ser d’una altra manera. Després del dolorós 3-1 encaixat al Municipal de Tarazona que deixa el Sabadell al límit de l’abisme, Óscar Cano s’ha mostrat molt crític amb el partit del seu equip, sobretot ha lamentat la “terrible falta d’actitud per a competir mostrada en situacions que coneixíem. No es podien tenir les idees més clares sobre les coses que poden passar en aquest escenari. Que passin i no siguem capaços de posar el mínim de la nostra part per evitar-les”.

Cano ha insistit que “les connotacions del partit eren molt clares: joc directe, segona pilota, què passa a partir de Cubillas… Calia estar atents a quatre o cinc coses que el Tarazona fa molt bé i no pot passar que et facin mal d’aquesta manera. Si són situacions inesperades, ho pots acceptar. És alarmant la falta de competitivitat que hem mostrat a Sestao, Salamanca i ara a Tarazona“.

Ha admès el tècnic granadí que aquesta tercera derrota consecutiva a domicili “ens ha deixat bastant tocats, però ens hem d’agafar a la realitat i centrar-nos a sumar els sis punts que falten i esperar si són suficients per assolir la permanència”. De moment, Cano demana agafar el “toro per les banyes, afilar el sentit de la responsabilitat perquè això va de competir al màxim. Ara ningú juga bé, però s’ha de competir i guanyar. Hem de defensar millor, és insostenible encaixar més de 50 gols en una temporada”.

Les matemàtiques encara donen opcions i això s’agafa Óscar Cano. “Queden duels directes i alguns equips es poden deixar punts. Jo crec que fent un’6 de 6‘ ens salvarem. Primer, cal sumar els tres contra el Ponferradina, un partit que ja és una autèntica finalíssima. Continuo pensant que l’equip està preparat per fer-ho perquè s’ha sobreposat a moltes situacions, guanyant a rivals importants, i ara cal recuperar aquest nivell exhibit durant la segona part de la temporada”.

En la convocatòria ha sorprès l’absència de Manel Martínez, qui estava disponible físicament. “Doncs ha estat per decisió tècnica. L’entrenador valora la feina de la gent durant la setmana, el rival, qui està en un millor moment i decideix. No hi ha res estrany”.

Pendents d’altres marcadors

Ara caldrà veure la resta de resultats de la jornada per analitzar les possibilitats reals de salvació. De moment, la derrota del Cornellà a Lugo gairebé condemna l’equip del Baix Llobregat mentre el Fuenlabrada no va passar de l’empat davant l’Arenteiro i continua la seva caiguda lliure. Aquest diumenge es juguen duels que tindran una incidència directa en el desenllaç de la lliga: Ponferradina-Real Unión, Cultural Leonesa–Teruel i Osasuna Promesas-Sestao River són els tres que més afecten el Sabadell.

La pròxima jornada (37), amb horari unificat (dissabte, 19 h), ja es podrien produir descensos matemàtics. Per evitar-ho segur, el Sabadell necessitarà guanyar el Ponferradina. Si perd, podria caure a Segona Federació abans de tancar la lliga a l’Anxo Carro contra el Lugo.

Amelibia i Toni Herrero reben l’alta

Ambdós jugadors van protagonitzar l’ensurt del partit gairebé a l’últim minut quan després d’un violent xoc de cap, han quedat estesos i immòbils sobre la gespa. S’han encès totes les alarmes, però la ràpida assistència han evitat una situació dramàtica.

Quan han recuperat la consciència, han estat traslladats a l’hospital de Tudela, on han estat sotmesos a diferents proves (un TAC) i han rebut un total de 28 punts de sutura entre ambdós abans de rebre l’alta i poder tornar a Sabadell. Ara caldrà veure si estan disponibles per enfrontar-se al Ponferradina.