Robatoris de bicicletes al pavelló de Cal Balsach: “Cal més seguretat”

Trenta minuts va trigar l’Albert Plana a aparcar la seva bicicleta a la zona habilitada del recinte de Cal Balsach, entrar al pavelló municipal a veure part d’un entrenament i tornar. En sortir, la seva bicicleta havia desaparegut. “Vaig trobar el candau tallat”, recorda. El fill de l’Anna Girbau va tenir més sort: el conserge, que estava a l’aguait, va veure que allà fora hi havia uns moviments estranys. I va enxampar in fraganti els lladres, que no van aconseguir prendre-li el patinet elèctric.Per evitar-ho, ha comprat un candau antitenalles. “Però ningú no em garanteix que puguin robar-ho igualment”, apunta.

O l’Eva Massip, que van treure-li la bicicleta tot just fa una setmana. No són casos aïllats: un grup d’usuaris del pavelló municipal de Cal Balsach han estat víctimes de robatoris a les mateixes instal·lacions, i reclamen una major seguretat. “Són casos freqüents, cada deu dies ens assabentem d’un cas diferent”, exposa la Núria Romero, mare d’un dels joves afectats. En el seu cas, també van robar-li la bicicleta. “Hem hagut de comprar-ne una altra, però bàsica. No ens arrisquem a comprar una de qualitat i que la tornin a robar”, lamenta.

Els afectats reclamen a l’Ajuntament incrementar la seguretat en aquest equipament municipal. De fet, el pàrquing de bicicletes està ubicat a l’interior del recinte, però l’accés és obert. “Hem de garantir que els nostres fills puguin tornar a casa en bicicleta després d’entrenar”, apunta Massip. La Sara Tarrafeta, que també va ser víctima d’aquest furt, s’ha mobilitzat per aconseguir alguna solució. “No és puntual, passa des de la temporada passada. La meva bici era antiga i, així i tot, se la van endur”, lamenta.

És per això que proposen il·luminar més la zona, instal·lar videovigilància o contractar personal de seguretat. “Hi ha poliesportius on hi ha aparcabicis en gàbies de ferro tancades i s’hi accedeix amb un codi”, suggereix l’Albert Plana. En tot cas, apel·len a l’Ajuntament per donar una solució. “Si volem impulsar una mobilitat sostenible, hem de garantir que les instal·lacions municipals estan preparades per a guardar bicicletes i patinets elèctrics amb seguretat”, coincideixen Plana i Tarrafeta.

L’Ajuntament estudia mesures

L’Ajuntament està al corrent i estudia mesures per frenar els furts. Fonts municipals han assegurat al Diari que, des de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sabadell, s’està contactant amb les entitats que fan ús del pavelló de Cal Balsach i analitzaran “l’abast d’aquestes incidències per avaluar possibles mesures a prendre”.