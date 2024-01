L’etern estudi de l’estació de Rodalies de Can Llong

L’esperada estació de Rodalies a Can Llong avança en el llarg procés administratiu per fer realitat la infraestructura. Segons va confirmar en el ple de gener l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, en aquests moments s’està fent l’estudi informatiu per part del Ministeri de Transports per veure la viabilitat de l’estació. “Quan tinguem el resultat d’aquest estudi, després podran posar calendaris”, va dir Farrés, que va descartar fixar encara un calendari.

El Pla de Rodalies 2008-2015 va projectar la nova parada, però mai es va arribar a executar. De fet, l’Ajuntament de Sabadell ha encarregat diversos estudis en els darrers anys per avalar l’obra, que arribarà amb retard i després de posar la qüestió damunt de la taula de manera recurrent, encara sense resolució satisfactòria.

L’estació és una reivindicació històrica al barri. Fins ara, els trens travessen el veïnat, però cap d’ells s’hi atura. Després de dècades de lluita veïnal, i d’anys d’insistència per part de l’Ajuntament i de la Generalitat, el Govern espanyol va incloure l’estudi per construir l’estació de Rodalies als pressupostos generals de l’Estat del 2023.

La nova parada se situaria a la ronda d’Europa, a tocar de la plaça de Lisboa. L’estació beneficiaria més de 9.000 veïns del barri i uns 30.000 sabadellencs més, que tindrien una estació més a prop de casa. Molts d’ells han de caminar mitja hora per arribar a Sabadell Nord, l’estació més utilitzada de la ciutat. Per ara, però, tocarà esperar abans de tenir uns terminis clars d’execució.