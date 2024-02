Roger Padrós busca portar el català a Europa

Aquesta setmana sabrem si el català és més a prop d’Eurovisió o del Parlament Europeu. L’artista Roger Padrós (1997) confia en la força visceral de la cançó El temps per passar a la final del Benidorm Fest, on aquesta setmana s’escull l’artista que representarà Espanya al festival europeu, que se celebrarà a Malmö (Suècia) l’11 de maig.

Un dels consells que va rebre Padrós d’altres artistes que han passat pel Benidorm Fest, on coincideixen molts dels 16 cantants i els seus equips durant 15 dies en un hotel–atenció!–, és que no sortís gaire de festa ni begués més del compte.

Està fent bondat: “No és de sortir de festa, no ho necessita per evadir-se. Per tant, no li ha calgut mesurar-se”, explica la seva directora artística, la sabadellenca Irene Garrido, que està acompanyada a l’equip pel castellarenc Carlos Lecegui. “Això sí, estem gaudint molt de la part social i de la convivència, que permet crear sinergies professionals. El Roger ha estat assajant i treballant, descansant i esbargint-se amb passejades o prenent alguna cosa. Però sense beure alcohol, perquè resseca molt!”, matisa riallera.

Entre tota la parafernàlia de llums, fum, làser i xou que predomina en el Benidorm Fest, la proposta musical de Padrós destaca pel seu recolliment auster i es focalitza en la veu de l’artista. “Serà una actuació equilibrada. Amb essència i honestedat, sense invents, aprofitant la dotació tècnica que ens proporciona el festival, i que habitualment no tenim, però fent-nos-ho a la nostra mida”, afirma Garrido, que diu que la veritat que transmet “tal com raja” Padrós a l’escenari és la seva personalitat com a persona.

En aquest sentit, uns dies enrere l’artista explicava: “Fer cançons és la manera d’endreçar el que sento, de canalitzar les vivències, com qui pinta o escriu”. La cançó que presenta, deia, va néixer “de manera instintiva” i vol que “connecti” amb la gent.

Hi ha nervis. Però –afirma la directora artística– són normals i si no els sabessin gestionar no es dedicarien a aquest ofici. “El dia que no tinguem papallonetes a l’estómac abans de començar ja no ens hi dedicarem”, assenyala.

La semifinal

Padrós és un dels vuit participants de la segona semifinal d’aquest dijous del Benidorm Fest, que es podrà veure a partir de les 22.50h per televisió espanyola. Només la meitat dels artistes accediran a la final, on es trobaran amb els quatre seleccionats que ja es van guanyar un lloc en la primera semifinal de dilluns: Angy Fernández, Miss Caffeina, Nebulossa i la catalana exconcursant d’Eufòria Sofia Coll. La votació serà popular, mitjançant SMS, durant la gala.