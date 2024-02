Nova nit de vandalisme a Sabadell. Poc abans de la mitjanit, els Bombers van rebre l’avís per l’incendi d’uns contenidors al carrer de Cervantes amb el de Ferran Casablancas, al Centre de la ciutat. Dues dotacions es van desplaçar fins al lloc, on van cremar quatre contenidors, amb un altre parcialment cremat. A més, les flames van afectar una furgoneta i un turisme que hi havia aparcats a la zona.

Segons han informat els Bombers, el foc ha afectat la façana de l’edifici del costat i el del davant, on han hagut de fer ventilació de la planta superior des de l’exterior amb l’ajuda de l’autoescala.

A més, el foc ha afectat la façana de l’edifici del costat i el del davant on hem hagut de fer ventilació de la planta superior des de l’exterior amb l’ajuda de l’autoescala. 🚒2 dotacions — Bombers (@bomberscat) February 2, 2024