Crema diversos contenidors valorats en més de 10.000 euros i acaba denunciat

La crema de contenidors és un acte vandàlic recurrent en ciutats com Sabadell. Un dels darrers episodis de delinqüència d’aquest estil tindrà càstig. Fruit d’una investigació conjunta entre l’Ajuntament de Sabadell i la Policia Municipal, s’ha identificat una persona a presumpta autora de diversos incendis que van afectar el mobiliari urbà.

En total, hi ha almenys nou contenidors afectats per les flames, valorats en més de 10.000 euros. Segons han explicat fonts municipals, el consistori ha presentat denúncia als jutjats per aquesta acció. La identificació va arribar gràcies a la col·laboració ciutadana, que va fer possible l’inici de la investigació.