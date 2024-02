Festa grossa aquest divendres a les instal·lacions de l’Urban Esports. El gimnàs del Centre de Sabadell ha rebut amb tots els honors un dels seus clients més il·lustres. Joaquim Espinosa, entrevistat fa uns mesos al Diari, ha bufat les espelmes amb el número 100 que l’acrediten com el gimnasta més veterà de la ciutat. “Veure la xifra imposa”, expressaven emocionades les treballadores del centre.

El titular publicat fa uns mesos fruit de la conversa –Joaquim Espinosa, el sabadellenc quasi centenari fidel al gimnàs– ha quedat desfasat. S’haurà de renovar. El Joaquim ha entrat de ple en el selecte grup de sabadellencs centenaris i ho ha fet, com no podia ser d’una altra manera, assistint a la seva cita amb l’esport. I rodejat pels preparadors de l’equipament, que no han desaprofitat l’ocasió de fer-li una sorpresa (amb regal inclòs).

La seva presència no passa mai desapercebuda a les instal·lacions de l’Urban Esports, rodejat de joves atlètics que exerciten els músculs. “Mai és tard. Normalment, vinc tres cops a la setmana, sobretot per fer exercicis de mobilitat. M’ho va recomanar el metge i em va molt bé”, resumia aleshores. I tant, que li va bé! Les espelmes així ho acrediten. A partir d’ara, aquells companys de sala que ja el consideraven centenari estan d’enhorabona. I l’entranyable personatge avisa: “Continuo donant guerra!”.