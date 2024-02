El Sabadell vol aprofitar la segona oportunitat per sortir del descens

No va poder ser a Las Gaunas i ara el Sabadell té la primera oportunitat de sortir de la zona de descens a la Nova Creu Alta. Aquest diumenge (12 h) s’enfronta al Rayo Majadahonda, un punt per sota, en un nou duel directe. Per aconseguir-ho s’hauria de combinar un millor resultat que el Cornellà -haurà rebut dissabte al Celta Fortuna a Palamós- o guanyar i estar pendent del Tarazona que juga a Teruel.

Óscar Cano veu un rival “amb moltes urgències, com nosaltres” i demana centrar-se només a guanyar aquest partit: “hem transformat l’esperança d’unes setmanes en una possibilitat reial de sortir del descens. Res serà definitiu ara, però cada vegada s’escurça el camí i si sortim del descens, viurem un diumenge més feliç”. Tot plegat després de tancar-se el mercat d’hivern amb un total de 13 moviments: set sortides i sis incorporacions. Aquest diumenge podria debutar a casa Jordi Calavera. En canvi, serà baixa Sander Ballero, pendent de proves mèdiques després de ressentir-se de molèsties al genoll.

El 14 d’octubre de l’any passat el Sabadell, després d’un infaust partit al Cerro del Espino davant el Rayo Majadahonda, en el debut de Gerard Bofill a la banqueta, va caure a zona de descens. Ja no n’ha tornat a sortir. Aquest diumenge, contra el mateix rival, té l’oportunitat de treure el cap si és capaç de guanyar i acompanya algun resultat (Cornellà, Tarazona). D’alguna manera seria com tancar el cercle… gairebé quatre mesos després. Una clara mostra de la dificultat de remuntar posicions.

Tres exarlequinats

El Rayo Majadahonda arriba a la Nova Creu Alta amb un balanç de 5 punts sobre 12 des de l’arribada de Ion Erice a la banqueta. L’ex jugador d’Osasuna, Màlaga, Huesca, Cádiz, Oviedo, Hércules entre altres va començar la seva carrera d’entrenador a la banqueta del Multivera i després de passar pel Manchego, ha acceptat el repte de salvar el Rayo Majadahonda. A les seves files destaquen fins a tres jugadors exarlequinats: el central Pelayo Suárez i els atacants Alberto Fernández i el sabadellenc Sergi Garcia, qui va estrenar-se com a golejador la passada jornada davant la Cultural Leonesa. Sergi rebre la baixa de l’Alcoyano en aquest mercat d’hivern després de ser un dels jugadors més utilitzats a la primera volta i ara torna a la Nova Creu Alta, on va combinar llums i ombres en la seva etapa arlequinada.

El partit serà dirigit pel col·legiat adscrit al Comitè aragonès, Alonso De Ena Wolf, qui ja va xiular el Sabadell aquesta temporada, en la jornada inaugural, a l’Stadium Gal d’Irun amb derrota del conjunt arlequinat (2-1). No existeix cap antecedent entre ambdós equips.