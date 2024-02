Óscar Cano: “Havíem dibuixat un mercat idíl·lic i s’ha complert”

Tretze moviments, set sortides i sis incorporacions. Així es pot resumir l’intens mercat d’hivern del Centre d’Esports, amb unes últimes hores intenses que van culminar amb l’adeu de Cristian Herrera i el fitxatge de Sergi Maestre. A l’hora de fer balanç, el tècnic arlequinat, Óscar Cano, s’ha mostrat “més que satisfet” i ha tornat a elogiar la feina del director esportiu, Carlos Rosende, “especialment els últims dies en una situació personal molt complicada”, ha reflexionat.

“Sent sempre molt complex, i encara més aquesta vegada per la situació a la taula de l’equip, havíem dibuixat un mercat idíl·lic i s’ha complert”, ha estat el resum d’Óscar Cano després de tancar-se el termini el dijous a les 12 de la nit. El Sabadell encara té una fitxa sènior lliure després d’activar la Sub’ 23 per a Sander Ballero, qui està pendent de proves mèdiques per conèixer l’abast de la seva lesió al genoll.

De Cristian Herrera ha dit que “el seu comportament ha estat exemplar, ni un retret. Li vaig explicar que ara tenia més competència i ell va entendre que era millor sortir”. També ho va sol·licitar Manel Martínez, amb una oferta de l’At. Balears -que estava disposat a pagar 30.000 euros al Sabadell-, però “la urgència de temps per trobar un substitut ho va fer impossible. Estic segur que continuarà amb un màxim compromís. Zero dubtes. I segons els escenaris dels partits, tindrà opcions de jugar”.

Sobre l’arribada de Sergi Maestre, el tècnic també està convençut que serà un gran reforç: “és un capità de grup, amb molts recursos i polivalència. Sap de què va això. Sense ritme? La metodologia actual fa que els entrenaments s’aproximin molt a l’exigència i estrès de la competició. A més, ell ha entrenat en un club de superior categoria com l’Albacete”.

RESUM DEL MERCAT

Baixes: Biel Farrés (retorn al Girona); Guillem Naranjo (Teruel); Antonio Sánchez (At. Sanluqueño); Juanmi Carrión (Real Murcia); Carlos Beitia (Real Unión); Fran Callejón (UCAM Múrcia); Cristian Herrera (San Fernando).

Altes: Carles Salvador (cedit Castellón); Abde Damar (cedit UD Ibiza); David Soto i Jesús Fernàndez (cedits SD Ponferradina); Jordi Calavera (lliure); Jordi Maestre (Albacete).