El CE Sabadell tanca el mercat d’hivern amb l’arribada de Sergi Maestre

Amb la sortida de Cristian Herrera tancada, el CE Sabadell reforça el seu mig del camp i deixa el mercat d’hivern enllestit. Sergi Maestre signa fins a final de temporada amb el conjunt arlequinat procedent de l’Albacete, equip de Segona Divisió. Amb els manxecs, el nou jugador del Centre d’Esports no ha disputat cap partit aquesta temporada, però compta amb gran experiència a la categoria de bronze del futbol estatal.

Amb una dilatada trajectòria, Maestre es va formar al Barça i, posteriorment, ha estat a les files del Lugo, Deportivo Aragón, Badalona, Olot, Cornellà i Real Murcia a Segona B, on acumula més de 300 partits. Els seus millors anys, però, van ser al CD Badajoz, on es va consolidar com un dels millors migcampistes de la categoria quedant-se a tocar de l’ascens dues temporades consecutives.

Sí que el va aconseguir amb l’Albacete, l’any següent, però li va tocar viure-ho des de la barrera. El català es va lesionar de gravetat després de ser peça cabdal a la primera meitat de la competició. Ja a LaLiga Hypermotion, Maestre va disputar 14 partits la temporada passada. Ara, aportarà experiència i jerarquia en una posició que perd al jove Sander Ballero, lesionat a l’entrenament d’aquest matí a l’espera de proves per a saber l’abast. Amb aquesta arribada i si no hi ha cap sorpresa d’última hora, el CE Sabadell tanca un mercat hivernal que ha estat especialment mogut amb sis incorporacions i set baixes.