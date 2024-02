Victòria de l’Escola Pia i setena derrota consecutiva del CNS

Nova jornada contraposada a la Segona B de futbol sala. L’Escola Pia ha guanyat al cuer Calvià a domicili (3-6) mentre que el CN Sabadell ha perdut per setena jornada consecutiva contra el Canet (3-2). Els escolapis, que jugaven contra un rival que encara no ha puntuat, han sortit decidits fer valer la seva superioritat. No ha estat fins a l’equador del primer temps, però, que Marc Navarro ha obert el marcador i Lenny Ramos l’ha duplicat un minut més tard.

Ha reduït distàncies immediatament després el conjunt balear, però Carlos ‘Pove’ ha tallat l’intent de reacció amb l’1 a 3 abans del descans. Els mallorquins han sortit amb porter-jugador al segon temps per intentar acostar-se al marcador i ho han aconseguit amb el 2 a 3. Povedano i Pepe Font han tornat a obrir distància a menys de 10′ pel final. Ha continuat buscant l’èpica el Calvià, però Jordi Sardà ha acabat amb les esperances dels locals d’aconseguir els primers punts de la temporada posant el definitiu 3 a 6.

El CN Sabadell, per la seva banda, continua la seva particular caiguda lliure. El conjunt de Pau Machado ha perdut a la pista del Canet en un partit on s’han avançat a través de Marc Hermosel. Els locals han igualat i, ja al segon temps, Luis Garcia ha retornat l’avantatge nedador. Quan estàs en mala dinàmica tot surt malament i és que al tram final els maresmencs han capgirat el marcador fins al 3 a 2.

Amb els resultats d’aquesta jornada, l’Escola Pia es posa per davant del CNS per primera vegada aquesta temporada. Els escolapis són novens amb 26 punts, els nedadors onzens amb 24, tots dos a una distància còmoda de la zona vermella. La propera jornada, els de Pedro Donoso rebran a l’equip que marca el descens, l’Almonacid aragonès a Can Colapi. També jugarà contra un rival de la zona baixa el CN Sabadell que rebrà al FS Valencia, penúltim a la taula.