Sharonne, protagonista als Premis Gaudí

La drag queen sabadellenca Sharonne va ser una de les protagonistes de la nit dels Premis Gaudí, tot i no tenir a priori res a veure amb el món del cinema i, evidentment, no guanyar cap guardó. Però el que sí que va fer va ser enlluernar els assistents a la gala i els teleespectadors amb la interpretació de Purple Rain, acompanyada d’Alba Careta i Roger Santacana, en record de cineastes.

En un espectacle cultural com la Gala dels #PremisGaudí no podien faltar artistes com Alba Careta i la drag queen Sharonne, que ens han enlluarnat amb les seves actuacions musicals pic.twitter.com/yQmg3lCY1I

— Acadèmia del Cinema Català – Premis Gaudí (@academiacinecat) February 4, 2024