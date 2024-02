Els veïns de Can Feu-Gràcia reclamen el ‘seu’ passeig

La ‘cicatriu’ de les antigues vies dels FGC encara és visible al sector dels Planetes, al barri de Gràcia. Anys després del soterrament el terreny, que compren des del passeig de Can Feu fins a la carretera de Molins de Rei, encara es troba en un standby i a l’espera d’urbanitzar. El projecte per fer-ho hi és, però ha anat enrederint-se i ara els veïns viuen amb preocupació el fet que aquest no acabi de ser el que els van prometre. Per conèixer la seva opinió de tot plegat, així com descobrir les seves propostes hem visitat l’entorn de Can Feu-Gràcia.

“Volem més verd”

El primer que s’observa en arribar a la zona és una mena de gran solar. El que abans eren vies ara és un espai ple de terra i brutícia que molts han aprofitat com a pipicà pels seus gossos. Tot plegat va començar el 2019, quan després d’anys de demandes veïnals es va acabar el soterrament de la línia dels FCG que travessava el barri. Llavors es va fer un concurs per determinar qui s’ocuparia de la remodelació de l’espai, però quan ja hi havia un guanyador el Tribunal de Contractes del Sector Públic va acceptar un recurs del segon classificat, al·legant que en l’obertura de propostes s’havia vulnerat el principi d’anonimat i el concurs es va haver de repetir. No va ser fins al novembre del 2022 en què EFA Arquitectes, liderada per Eduard Fenoy, va imposar-se i va plantejar un espai pacificat, amb més arbres i sense passera. Projecte, però, que encara no ha vist la llum i ens deixa amb la situació actual.

És per aquest motiu que una de les principals demandes veïnals continua sent la col·locació d’arbres i espais verds. Això mateix és el que defensen veïns com Berta Casaramona. “Nosaltres no demanem grans inversions, simplement volem que ho deixin maco, que plantin arbres i adeqüin algun espai pels gossos. Si fan tot això, jo ja estaré satisfeta”, expressa.

Una altra opinió, en la mateixa línia, és la de Xavi Cabrera. Segons ell, la conversió en zona de vianants de l’espai i la creació de zones verdes són un aspecte indispensable. “Qualsevol canvi que hi facin, per petit que sigui, serà millor que el que tenim ara. Ja fa molts anys que esperem i volem gaudir del nostre passeig per poder anar des de Can Feu fins a Gràcia amb comoditat i dignitat”.

La recuperació de l’entorn de Can Feu amb una zona verda, espais esportius i infantils, d’oci pel barri i una bona il·luminació, entre altres, són les necessitats que es demanen des del Moviment Veïnal del sector dels Planetes. L’entitat espera que les promeses sobre les millores a l’espai es compleixin i només lamenta el fet que no s’instal·lin pèrgoles per protegir-se del sol.

Un canvi necessari

Un altre dels aspectes és la brutícia que hi ha actualment a la zona. Un fet que veïnes com Judith Galindo critiquen: “A mi el pla proposat em sembla bé perquè això ara mateix és un pipicà gegant i dona molt mala imatge al barri, sembla que sigui un lloc degradat i deixat”. Per ella les reformes “són més que necessàries” i desitja que arribin com més aviat millor, “les necessitem ja”, rebla.

En el cas de Geni Clarís la preocupació es troba en el retard de les actuacions. “Ens trobem amb una reforma que sempre es va posposant, és per aixo que som conscients que el que acabi sortint no sera pas com ens van vendre perquè els fons europeus crec que s’han perdut, hi ha sequera i ara esta tot molt car”, assegura. Tot i així, creu que no hi ha excuses per la innacció: “La transformació del passeig és una necessitat pel barri, va més enllà de l’estètica és qüestió de dignitat i guanyar qualitat de vida”.

Pel que fa a l’AV de Gràcia, l’entitat es mostra tranquil·la amb el projecte. A finals de setembre van poder presentar les últimes esmenes i com a única ‘queixa’ argumenten a què a l’espai es podria col·locar més cobertes per protegir-se del sol. Respecte als terminis promesos són conscients que les obres trigaran i les seves previsions són que aquestes comencin el 2025.