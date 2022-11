Com serà el passeig sorgit del soterrament dels FGC entre Can Feu i Gràcia?

La Plataforma Soterrament FGC Ara ha presentat aquest dimarts al Centre Cívic de Gràcia la proposta guanyadora del concurs d’urbanització de l’espai que hi ha entre el passeig de Can Feu i la carretera de Molins de Rei. Encara que ara es conegui la proposta de projecte, ara s’entra en un llarg període per acabar-lo de definir i contractar les obres que farà que aquestes no comencin, almenys, fins al primer semestre del 2024.

Es tracta d’un projecte elaborat pel despatx d’arquitectes sabadellenc EFA Arquitectes, liderat per Eduard Fenoy. Es tracta del segon cop que el mateix equip guanya el concurs públic convocat per l’Ajuntament de Sabadell per desencallar aquest espai, pendent d’urbanitzar des que fa pràcticament tres anys -gener del 2019- van acabar les obres del soterrament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). El primer concurs es va haver de repetir perquè el resultat va quedar anul·lat, en acceptar el Tribunal de Contractes del Sector Públic un recurs del segon classificat, al·legant que en l’obertura de propostes s’havia vulnerat el principi d’anonimat.

Ara, la proposta s’haurà d’acabar de treballar tècnicament entre el consistori, els arquitectes, entitats i veïns de manera que el resultat final podria variar en algunes qüestions, però no en la idea global. El concepte que persegueix el projecte és que creï un “espai al màxim naturalitzat, d’estada i que relligui la ciutat”, segons el portaveu de la Plataforma Soterrament FGC Ara, Isidre Soler. “Ha de servir perquè, si el tren separava [els barris de Can Feu i Gràcia], relligui la ciutat des del futur parc del bosc de Can Feu fins al Centre a través de l’eix cívic que s’hi vol fer“, tal com va afegir Soler en la seva presentació.

Pacificat, amb més arbres i sense passera

Principalment, les idees clau del projecte es basen en el fet que sigui un espai pacificat en què només hi passin els veïns, vehicles d’emergències i serveis, estant la vorera i la calçada al mateix nivell, és a dir, en plataforma única, tal com ha explicat Isidre Soler. També es preveu que hi hagi un nombre considerable d’arbres -per concretar-, que seran de més o menys dimensió en funció del que s’acostin al túnel dels FGC. També es preveu eliminar la passera que creua el passeig entre els carrers de Fraser Lawton i del Pintor Borrassà. La proposta també pacifica en bona part el sector Planetes perquè només hi passin els veïns i no sigui un lloc de pas, la qual cosa es concretarà amb un pla de mobilitat específic de la zona.

Altres qüestions que contempla el projecte són la instal·lació d’una sèrie de pèrgoles amb una doble funció de fer ombra gràcies al verd i de base per a plaques solars que produeixin energia per il·luminar tot l’espai i que aquest sigui al màxim sostenible. Per últim, els paviments utilitzats seran filtrants perquè es pugui reaprofitar l’aigua de la pluja, que s’acumularia en unes basses que es farien en el futur parc o bosc recuperat del castell de Can Feu. Però això últim es faria en una segona fase més endavant, igual que reconvertir l’aparcament d’FGC a tocar de la plaça d’Anselm Clavé en una plaça arbrada.