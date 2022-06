Més d’un quilòmetre de corredor verd entre Can Feu i el Centre de Sabadell. L’Ajuntament preveu perllongar el passeig sorgit del soterrament dels FGC fins al carrer Vallès i crear així un nou eix per a vianants a la ciutat. La modificació urbanística, que s’aprovarà en el ple municipal del juny, és ambiciosa i alhora complexa: implica enderrocar edificis existents, negociar amb tercers i una inversió municipal milionària.

“No es farà amb un any, ni amb quatre”, afirma la regidora d’Urbanisme, Mar Molina. Hi ha objectius a mitjà termini, com la rehabilitació del Castell de Can Feu, i d’altres a llarg, com la creació d’un espai per a vianants al carrer Vallès. Fem el recorregut sobre els canvis principals que quedaran sobre el paper:

1 – El parc de Can Feu



Segons les previsions, l’eix verd començarà al voltant del Castell de Can Feu, on el nou planejament urbanístic preveu un gran parc de 2,5 hectàrees. L’Ajuntament tanca la porta a obrir dos nous carrers a tocar del castell, tal com s’havia dibuixat en el pla urbanístic del 1993.

El castell, de titularitat municipal, passarà a ser un equipament. El Govern hi vol fer un centre de formació ambiental i està pendent de si la Unió Europea concedeix 8 milions d’euros dels fons Next Generation per fer el projecte. El que sí que té en camí és la remodelació de la coberta i part de l’estructura (600.000 euros), una actuació pendent de licitar i prevista per al 2023.

2 – Un passeig (i una plaça)



El passeig sorgit del soterrament dels FGC –entre la Rambla Ibèria i el Passeig de Can Feu– suposarà una inversió de 2 milions d’euros de pressupost, segons avancen fonts municipals al Diari. L’obra no començarà fins al pròxim mandat. De moment, però, el concurs d’idees ha arribat a la seva fase final i aquest juny s’anunciarà el projecte guanyador. El que se sap és que el nou passeig tindrà espais verds, zones d’aigua i àrees de joc.

Com a novetats, la modificació urbanística preveu enderrocar el pont que servia per creuar les vies del tren i crear una plaça a banda i banda de la rambla d’Ibèria. Així mateix, el sector Planetes es connectarà amb Can Feu a través dels carrers de César Torres i Júpiter.

3 – Espai central a la plaça Jean Piaget



L’aparcament park and ride d’FGC a Can Feu Gràcia està infrautilitzat. L’Ajuntament planeja ara reduir el nombre d’aparcaments, guanyar zones verdes. Elimina la possibilitat que l’empresa ferroviària construeixi un bloc de pisos, tal com estava previst, i proposa enderrocar l’edifici de l’antiga estació i el mur de la llibertat per crear un espai continu entre l’accés a l’estació i el carrer de Sant Jordi.

Per a dur a terme els canvis, l’Ajuntament ha obert un procés de negociació amb FGC, la propietària de l’espai.

4 -Travessera a la fàbrica Germans Camps



Seguint el recorregut de l’eix verd, el planejament preveu un nou pas entre el carrer de Sant Jordi i la carretera de Barcelona. Es construirà entremig de l’antiga fàbrica de Germans Camps, un immoble històric de la ciutat que data del 1924. Tal com ja va explicar el Diari, després d’unes negociacions entre l’Ajuntament i els propietaris, s’ha autoritzat la construcció de pisos i d’uns baixos comercials. Això sí, conservant els elements protegits del conjunt arquitectònic, com la façana i les naus interiors.

5 – Plataforma única



Ja a la carretera de Barcelona, el recorregut urbà amb un nou accés directe al passatge de Clavé. Aquesta decisió implicarà enderrocar un bloc de pisos a tocar de l’N-150. Des d’allà i fins al carrer Vallès, es vol crear un nou eix per a vianants, amb trànsit restringit als veïns, fins a arribar a l’alçada de l’escola Nostra Llar –a la cruïlla amb el carrer Calderón–.

En uns terrenys privats del passatge Clavé es faria una plaça, un equipament esportiu i nous edificis residencials, i un passatge que connecti amb el carrer de la Unió. En aquest cas, també queden afectats blocs de pisos. Fonts d’Urbanisme expliquen que es negociarà un mecanisme de cessió amb els propietaris.

6 – Pati d’escola ampliat



La revisió urbanística preveu també ampliar el pati de l’escola Nostra Llar, que ara mateix té unes dimensions reduïdes. La idea seria adquirir uns terrenys buits del carrer de Joan Plans i cedir-los al centre per multiplicar per tres la dimensió de pati.