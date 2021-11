La teulada del Castell de Can Feu, rehabilitada el 2024

La teulada del Castell de Can Feu es començarà a reparar a principis del 2023 i les obres podrien durar entre un any i un any i mig aproximadament, de manera que acabarien el 2024. Aquesta és la previsió de l’Ajuntament de Sabadell per intentar salvar aquest edifici protegit, de propietat municipal, que va comprar l’anterior govern el 2018. S’hi destinaran uns 450.000 euros. La regidora de Desenvolupament urbà, Mar Molina, assegura que “consolidar la coberta ens donaria força perquè el castell no desaparegui. Només així podrem aguantar l’edifici”. Tot i les bones intencions del consistori, des de l’Associació Cultural Can Feu, la seva vicepresidenta, Elisabet Busqué, insisteix que “si triguen a començar anirem malament, s’han de posar les piles perquè si no, el castell caurà en un moment o altre”.

Aquests dies els tècnics de la regidoria estan validant el projecte de consolidació de la coberta. Un cop se superi aquest procés, en les pròximes setmanes, el procediment administratiu és llarg i demana temps (per a aquest i qualsevol altre projecte), cosa que reconeix la regidora Molina, que admet que “a tothom li agradaria que anéssim més de pressa, però no pot ser”. Per la seva part, Busqué lamenta que des de l’Ajuntament “van amb lentitud i ens diuen que aquest és el temps que es triga. Volem que vagin de pressa i no poden perquè estan lligats de cap a peus, van fent, però és lent”.

Lluita a contrarellotge

El calendari és el següent: ara s’ha de validar la proposta d’actuació, el què i com es farà; després caldrà aprovar el projecte d’obres a la Junta de Govern Local i treure el cas a licitació perquè les empreses puguin optar a fer les obres. Això pot durar mig any, al qual cal sumar tres mesos més fins que es faci l’adjudicació dels treballs i, des que es publica aquest punt, poden passar tres mesos més fins a l’inici efectiu de les obres, cosa que no es preveu que sigui abans del 2023. Molina i el seu equip són conscients que cada minut compta per salvar literalment el castell i que no s’ensorri pel seu mal estat, tal com li reclamen veïns i l’Associació Cultural Can Feu. De fet, el Govern i l’entitat s’han reunit recentment per debatre la rehabilitació del castell i l’edil afirma que “hem de tenir molt feedback amb ells i intentem que sàpiguen per on anem”.

Tot just ara fa un any, l’Ajuntament ja va explicar al D.S. que tenia la intenció de començar a rehabilitar el castell per la teulada, seguint les recomanacions dels arquitectes, per la qual cosa va destinar 250.000 euros al pressupost del 2021 i preveu reservar la mateixa quantitat per als comptes de l’any vinent per tal de fer-ho possible.

