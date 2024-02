El Campionat de Catalunya de relleus de pista coberta és una de les jornades marcades en vermell pels atletes de la Joventut Atlètica Sabadell. Per als representants de la categoria sub ’18 es disputava el títol disputant eliminatòries i final la mateixa tarda. L’equip femení es va quedar a només una plaça de poder entrar a la final, proclamant-se així setenes de Catalunya en la classificació global.

Pel que fa a l’equip masculí , després d’una semifinal molt ajustada, aconseguia el passi directe a la final. En aquesta, un seguit de canvis tant en l’equip com en l’estratègia, permetien proclamar-se campions de Catalunya en 4×400 amb un temps de 3:32.38 (3:31.96 semifinal). Una brillant actuació que va merèixer el reconeixement a tots els integrants de l’equip Cavero–Peula-Teixidor-Molins-Reixach.

Per als més petits es disputava la jornada prèvia en format d’eliminatòries on la J.A. Sabadell va classificar a tres dels sis equips presentats. La sorpresa va ser protagonitzada per l’equip sub ’12 femení, que va establir un nou rècord de Catalunya al 4×200 amb un temps de 2:03.80. L’equip sub’12 masculí va classificar l’equip amb un temps de 2:07.30 que suposa la tercera millor marca dels participants. El conjunt sub ’16 masculí també va acabar en tercera posició amb un temps de 2:40.70. Ara tocarà demostrar aquest potencial a la final. Pel que fa a la resta d’equips aquestes van ser les posicions: sub ’16 femení, 17è; sub ’14 masculí, 9è; sub ’14 femení, 14è.

Campionat d’Espanya sub ’23

Unes molèsties al tendó d’Aquil·les no van permetre a Roger Martínez afrontar al cent per cent la seva participació en la prova de 60 metres tanques (es presentava amb la segona millor marca dels participants) del Campionat d’Espanya celebrat a Antequera. Tot i això, va acabar en una meritòria 4a posició. Com a nota positiva cal remarcar que s’acosta a la seva marca i fins i tot l’iguala en el seu pas pel campionat on va córrer tres curses en un dia. Al matí en va fer 8.04 a l’eliminatòria; a la tarda a la semifinal iguala marca personal amb 8.00, i a la final acaba quart amb un temps de 8.01. Una regularitat molt positiva tenint en compte que encara ha de participar al Campionat d’Espanya absolut els dies 17-18 de febrer a Ourense.

L’altre atleta de la J.A. Sabadell participant va ser Miquel Borràs a la prova de 1500 m llisos. No va aconseguir passar de ronda i amb una cursa tàctica va acabar en setena posició de la seva sèrie amb un temps de 4:06.28. En Miquel tornava a participar en un campionat estatal després d’uns anys i ho va fer, curiosament, on va debutar, a Antequera. També cal subratllar la tercera posició a la prova dels 3000 m llisos d’Àmbar Tomàs. L’exatleta de la JAS viu un moment dolç en l’atletisme i suposa un orgull per a l’entitat haver estat partícip en la seva etapa formativa.