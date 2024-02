De la pancarta a l’amnistia: quatre anys de la protesta diària de la Gent de la Plaça

Ja fa 1.659 dies (avui divendres) que el col·lectiu Gent de la Plaça es reuneix diàriament a la plaça de Sant Roc. Són quatre anys i mig i, en aquest temps, l’avenç dels esdeveniments polítics ha marcat el to i el missatge de la seva protesta, sempre pacífica. La va començar el sabadellenc Josep Boltaina el 27 de juny de 2019 quan el Govern va retirar la pancarta ‘Llibertat presos polítics’ de la façana de l’Ajuntament.

Passat aquest temps, ara les seves proclames se centren a reclamar l’amnistia i, de moment, no pensen a acabar la protesta, que continuarà indefinidament cada dia de 12.30 h a 13 h a la plaça. Això sí, Boltaina avança que a finals de febrer o principi de març es plantejaran si continuar diàriament o canviar el format. “Tenim previst fer una trobada i parlar si ens trobem cada dia o no, però no podem deixar-ho, això segur”, afirma el sabadellenc al D.S. Si bé al principi es podien arribar a reunir 200 o 300 persones cada dia, actualment la mitjana és de 30 a 60. Els divendres, tanmateix, segueixen sent un dels dies de major afluència, i és quan fan una petita assemblea i comparteixen notícies sobre els temes d’interès i la pròpia trobada, sempre tenint presents els veïns que ja no hi poden anar presencialment o han traspassat durant aquests anys. També els divendres, una estona abans, de 12.15 h a 12.30 h, algunes de les persones de la Gent de la Plaça participen en la Roda de la Pau que es fa al racó del Campanar. Allà, però, sense estelades. I és que moltes persones que participen en una trobada també ho fan en altres com aquesta i participen en més entitats.

“Vaig començar per pura casualitat jo sol el primer dia, però de seguida s’hi va sumar molta gent perquè era un sentiment comú. La retirada de la pancarta ens va revoltar i vam començar”, recorda Josep Boltaina. L’impulsor de la trobada reivindica que passat aquest temps “estem tossudament alçats, com diu la cançó del Llach” i la reivindicació “continua sent la llibertat, pels exiliats i els reprimits d’una manera i altra”. Boltaina afirma que actualment “hi ha repressió i la necessitat de la independència, i això [la Gent de la Plaça] té motius per seguir”.

L’empresonament dels sabadellencs acusats de terrorisme en l’operació Judes o dels 9 de Lledoners van ser moments durs, recorda, i també en té presents d’altres més feliços com el retrobament amb els presos quan els van indultar.

Jaume Prunera, 75 anys

Quan el Govern va retirar la pancarta de l’Ajuntament, Jaume Prunera estava de vacances a la província de Tarragona i tant bon punt va tornar es va afegir a la protesta. “I des d’aleshores he vingut sempre, quan no ho he fet ha sigut per temes inajornables”, comenta.

Ell s’hi va afegir perquè sentia “indignació i ràbia, perquè els presos hi eren [a la presó] i em sentia culpable, per això els vaig estar donant suport, perquè era totalment injust i van fer el que volíem que féssim”. Prunera també reivindica que l’1 d’octubre “vam votar” i vol que això es tingui present.

Ester Conde, 68 anys

Fa set anys que cada dia Ester Conde puja a Sant Roc des de casa seva, al barri de les Termes. Normalment caminant, uns 40 minuts, i a vegades fa el trajecte amb autobús. “Quan es va muntar aquest sidral, el 2017, venia aquí cada dia al matí i a la tarda. Em trobava amb el meu cosí que viu a Barberà i després vaig empalmar amb la Gent de la Plaça. Però quan encara no hi havia la Gent de la Plaça i no hi havia quasi ningú perquè el moviment [independentista] s’havia desfet, jo seguia venint”, reivindica Conde.

Professora d’història jubilada, la sabadellenca afirma que “crec en la història viva, i ara que estic jubilada m’interessa viure-la, no perdre’m detall. Però no solament mirar la TV i els diaris o anar als arxius a mirar documents, això ja no ho faig, el que em queda per viure vull viure la història”.

Montserrat Roca, 78 anys

“És un compromís que vull manifestar davant la gent de Sabadell”, diu Montserrat Roca. La sabadellenca afegeix que “estic aquí per l’amnistia i per reclamar el dret a votar independència”.

Maria Rosa Puig, 71 anys

“Hi soc per la gran injustícia que han fet al poble català i perquè sigui un punt de referència quan es torni a reactivar el moviment independentista”, afirma Maria Rosa Puig.

Exposició al Casal Pere Quart

Per commemorar la longevitat de la reivindicació de la Gent de la Plaça, aquest divendres el col·lectiu ha inaugurat una exposició al Casal Pere Quart (Rambla, 69) titulada ‘Quatre anys de protesta contra la repressió dels presos, preses i represaliades polítiques i de lluita per la independència’. La mostra està formada per un recull de fotografies, vídeos i material fruit d’aquest període reivindicatiu. L’exposició es podrà visitar fins al 23 de febrer d’enguany i compta amb la col·laboració d’Òmnium Sabadell.