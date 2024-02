FOTOS | Commemoren els 21 anys de la Roda de la Pau amb un record per a les persones migrades

Una cinquantena de persones es van reunir aquest dijous al vespre a la plaça del Doctor Robert per commemorar els 21 anys de la Roda de la Pau. L’acte es va realitzar de 20.45 h a 21 h, com sempre, el primer dijous de cada mes. I va acabar amb una lectura dedicada a les persones migrades o refugiades.

Al centre de la rotllana els participants van fer un muntatge per expressar el seu “anhel de ser fars enmig de tanta aigua”, en referència als milers de persones que han mort al Mediterrani quan fugien dels seus països.

La Roda de la Pau es fa en silenci per visibilitzar el seu compromís a favor de la pau i en contra de la violència. I es fa anònimament perquè els seus participants i impulsors consideren que aquesta és la seva força, que qualsevol persona que hi participa un dia ja la fa possible, i l’important és el què i no el qui.

“El balanç d’aquest 21 anys és bo com a grup però, evidentment, si estudiem la situació de guerres en el món no pot ser més decebedora. De totes formes el nostre objectiu és el de crear consciència ciutadana de rebuig davant qualsevol tipus de violència i de guerra i donar a la ciutat un punt de referencia on poder anar a protestar i a queixar-se de certes situacions”, expliquen membres de la Roda de la Pau.

Els impulsors de la iniciativa lamenten que el 2023 “la tendència bèl·lica va créixer un 27%” i aquest 2024 continuen les guerres a Gaza i Ucraïna, que són les que tenen més cobertura mediàtica, però també volen visibilitzar-ne d’altres més silenciades com les de la República Democràtica del Congo, Etiòpia o el Iemen.