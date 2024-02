Afectacions al trànsit per actuacions a la Gran Via aquest divendres

Els milers de conductors que circulin aquest divendres per la Gran Via de Sabadell es poden veure afectats per una actuació en un dels trams. Concretament, entre les nou del matí i fins a la una del migdia, es preveu que hi hagi afectacions en la circulació de vehicles per la reparació d’un conducte que hi ha en un dels ponts.

La intervenció es porta a terme a l’altura del pont 3, que connecta amb la Rambla de Sabadell. Amb tot, però, no es preveuen grans incidències, més enllà d’alguna modificació del recorregut puntual.