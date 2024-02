El Sabadell perdona i ho paga amb la primera derrota del 2024

A la tercera, tampoc. El Sabadell ha encaixat la primera derrota del 2024 i també ha estat la primera d’Óscar Cano a la Nova Creu Alta en un partit igualat que s’ha decantat en dues accions puntuals: David Soto ha malbaratat una ocasió claríssima amb el 0-0 i poc després, el blaugrana Unai Hernández ha sentenciat amb el 0-1. Un desenllaç cruel després de mantenir a ratlla el Barcelona At. durant gairebé tot el duel.

La baixa per sanció d’Álex Gualda, gairebé intocable amb Óscar Cano, ha estat substituïda per Raúl Baena en la seva primera titularitat de la temporada. De fet, ha fet tàndem amb Carles Salvador en el doble pivot, amb l’objectiu d’enfortir el mig del camp davant un filial blaugrana que arribava sense el seu màxim golejador. Finalment, l’exarlequinat Pau Víctor ha estat convocat per Xavi Hernández pel primer equip contra el Granada.

El plantejament li ha sortit bé al tècnic granadí des de l’òptica defensiva. A la primera meitat el filial blaugrana, tot i gaudir d’una clara possessió, ha estat incapaç de generar una sola oportunitat. Ni una intervenció meritòria d’Ortolá. A partir d’aquesta solidesa, la idea era sorprendre aprofitant els espais amb homes com Vladys, Marru i Abde. No ha sortit tan bé.

El Sabadell ha tingut moltes dificultats per associar-se i trencar la línia visitant. Ha arribat, però sense fer mal. Un xut de Moyano desviat i un altre de Marru molt perillós que s’ha estavellat en les cames de Mbacke han estat les millors opcions. Vladys ha fet un gran desgast mentre Abde sempre tenia a sobrer dos rivals per evitar les seves accions individuals. Sense ocasions era impossible veure gols.

De l’1-0 al 0-1

La segona meitat, sense canvis, ha començat amb un considerable ensurt. En un llançament de cantonada, Mbacke s’ha trobat sol a l’àrea i el seu xut ha trobat la bona resposta d’Ortolá. Molts han recordat el nefast inici de partit del Johan Cruyff. En la rèplica arlequinada, Mbacke també ha tingut protagonisme desviant un xut de Raúl Baena que només Astrálaga, en una intervenció espectacular de reflexos, i el travesser han impedit que es convertís en l’1-0 en una fase de màxima pressió local, connectant de ple la Nova Creu Alta.

No ha tingut continuïtat l’empenta arlequinada i s’ha tornat a l’equilibri absolut. El partit ha arribat a un punt de cara o creu. I ha sortit creu pel Sabadell. Ha tingut David Soto, substitut de Vladys, una ocasió claríssima un u contra u davant Astrálaga que li ha guanyat la partida en la seva sortida. Del possible 1-0 s’ha passat al 0-1 poc després, quan Unai Hernández ha superat Ortolá amb un xut ras en l’únic contracop clar del filial.

Óscar Cano ha esgotat els cinc canvis i precisament un dels que ha sortit, Nando Garcia, ha gaudit d’una excel·lent oportunitat per restablir l’empat, però tampoc ha estat encertat davant Astrálaga. El Sabadell ha perdonat i ho ha pagat molt car, amb la primera derrota del 2024 i també la primera d’Óscar Cano a la Nova Creu Alta. Ara la permanència queda a dos punts.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Ortolá; Astals, Pau Resta (Ricard Pujol, m. 88), Amelibia, Toni Herrero, Carles Salvador, Moyano, Raúl Baena (Nando Garcia, m. 83), Vladys (David Soto, m. 70), Marru (Baselga, m. 83) i Abde.

Barcelona At.: Astrálaga; Moha, Faye (Domínguez m. 83), Mbacke, Gerard Martín, Darvich (Pau Prim, m. 73), Naim, Bernal (Cuéllar, m. 73), Percan, Aleix Garrido (Cristo, m. 92) i Unai Hernández.

Àrbitre: Abraham Domínguez Cervantes (Comitè andalús). Grogues: Vladys; Faye, Percan.

Gol: 0-1, minut 80: Unai Hernández.

Incidències: 5.441 espectadors a la Nova Creu Alta.

FOTOS: LLUÍS FRANCO