[Laura Hernández]

En política, no hi ha pitjor risc que prometre una data. El tram Viladecavalls-Olesa de la B-40 ha estat el paradigma de la dictadura del calendari: 17 anys, des que es van adjudicar els treballs, han estat necessaris per acabar una autovia de 6,1 quilòmetres. Una història de retards, promeses incomplertes i ensurts que ja s’ha acabat.

1966

El “Plan Director Territorial del Área Metropolitana de Barcelona” de 1966 inclou la primera referència al Quart Cinturó, com una de les anelles viàries de la “Gran Barcelona” .

1991

Vint-i-cinc anys després, els ecologistes es mobilitzen, davant la voluntat del Govern de l’Estat d’executar l’autopista, segons la nomenclatura del moment. Neix la Campanya Contra el Quart Cinturó, que aplega prop de tres-centes entitats contràries al projecte.

GENER DEL 2007

El BOE publica l’adjudicació de les obres del tram Viladecavalls-Olesa de l’autovia B-40 a la UTE formada per Acciona, Comsa i Copisa. L’execució del projecte comença amb un pressupost de 129.522.993,41 euros que, amb els anys, s’han quedat curts.

JULIOL DEL 2010

Any agredolç. El ministre José Montilla presideix l’entrada en servei dels trams Terrassa- Viladecavalls i Olesa-Abrera de la B-40. El mateix any que, en plena crisi, les retallades pressupostàries del Govern de l’Estat paralitzen les obres. Seran més de cinc anys amb les màquines aturades o a mig gas.

FEBRER DEL 2016

La ministra de Foment Ana Pastor (PP) visita les obres a Viladecavalls i anuncia més diners per accelerar els treballs, escurçar terminis i poder inaugurar l’any 2018. La B-40, va dir, “és clau per vertebrar el territori”. Al mateix acte, la direcció de l’obra va admetre que l’eix viari no podria entrar en servei abans de 2019. La realitat es va encarregar de desmentir les dues dates. Era el primer d’una llarga llista de compromisos incomplets.

Amb les obres en marxa, el nou ministre de Foment Íñigo de la Serna es desplaça a l’obra per presidir el cale del túnel a Olesa. El 2017, el 50% de les obres estaven executades i tot feia pensar que l’estrena es confirmaria l’any 2019. “Una data realista que complirem”, va dir el ministre De la Serna. Uns mesos després, un modificat de l’obra feia saltar pels aires la il·lusió que l’obra s’acabaria en termini.

2018

Un complex i costós “afegit” al projecte endarrereix l’execució indefinidament. El paquet d’obres encareix un 20% el pressupost i inclou modificacions a les instal·lacions del túnel, obsoletes després d’una dècada d’obres, a les entrades i sortides, a una torre d’alta tensió, dues rotondes i també al tram de Terrassa, on quedaven obres pendents. El més greu no van ser els treballs sobrevinguts, sinó la seva tramitació. L’import de les obres requeria la ratificació del Consell d’Estat, un tràmit al qual ningú s’atrevia a posar termini.

En mig del procés, un document extraviat va endarrerir encara més aquest etern procediment administratiu.

FEBRER DEL 2019

Oficialment, les obres no estaven aturades. El 2019, però, el ritme era poc enèrgic a la recta final dels treballs, quan la natura es va encarregar de donar un nou cop al projecte de la B-40. A principis de febrer, una espectacular esllavissada al costat de l’autovia ja pavimentada va enfonsar la carretera, que es va trencar com un paper de vidre. Els treballs de reparació, amb un pressupost de 46 milions d’euros, tornaven a endarrerir el calendari. Els estudis van concloure que el subsòl era inestable arran d’un desplaçament de terres profund, amb milers d’anys d’història, que els estudis preliminars no havien detectat.

MARC DEL 2021

Enmig de tant desastre, una imatge bucòlica, la d’un ramat de vaques travessant l’autovia en obres.

MAIG DEL 2022

Sense una data d’obertura i cansats de promeses incomplertes, els empresaris i els ajuntaments van protagonitzar una “plantada” a l’autovia per dir “prou” als incompliments de la B-40. La protesta va reunir a peu d’obra a representants de la patronal Cecot i als alcaldes de Terrassa, Viladecavalls, Matadepera i Olesa. Els empresaris recordaven que el Vallès i el Baix Llobregat concentren el 28,1% de la població i el 30% del PIB català i reclamaven la urgent connexió d’amb dues comarques per autovia.

ABRIL DEL 2023

El Govern socialista treu pit i el president, Pedro Sánchez, acompanyat de la ministra catalana Raquel Sánchez, visiten el 2 d’abril les obres i fan un recorregut pels 6,1 quilòmetres de l’autovia. El missatge va ser que els treballs s’intensificaven i permetrien acabar el projecte sense nous ensurts. Així ha estat, però la ministra va donar una data, el 15 de desembre, que també ha saltat pels aires, quan tota la ciutat i tota la comarca tenia coll a baix que estrenaria l’autovia per Nadal.

FEBRER DE 2024

Finalment, ha estat el nou ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Óscar Puente, l’encarregat d’anunciar al seu compte de X que el tram Viladecavalls-Olesa de la B-40 entrarà en servei aquest divendres 16 de febrer. La data és la definitiva, després que una trucada a l’Ajuntament de Terrassa, consultant el 30 de gener com a possible dia de la inauguració aixequés expectatives i, un cop més, frustracions. Divendres, disset anys després de l’adjudicació dels treballs, als terrassencs podran estrenar la B-40 i arribar a Martorell en només 5 minuts.