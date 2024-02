Què suposarà el nou tram de la B-40 en la mobilitat vallesana?

[Laura Hernández]

El tram de la B-40 entre Viladecavalls, al Vallès Occidental, i Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat, entrarà en funcionament finalment aquest divendres. La infraestructura ha de servir per millorar la mobilitat vallesana, en una demanda que arrossegava anys damunt la taula. Tot i això, encara hi ha alguns dubtes entre els conductors.

Quants quilòmetres hi ha per autovia entre Viladecavalls i Abrera?

El tram que s’inaugura divendres té 6,1 quilòmetres de recorregut. És la meitat dels catorze quilòmetres de carretera -de revolts i saturada- que ara fem per la C-243c, la carretera de Martorell. El trajecte per autovia és molt més curt i connecta ràpidament les dues comarques: el Vallès Occidental amb el Baix Llobregat.

Quant ens estalviarem en temps i en emissions de CO2?

Pel que fa a les emissions de diòxid de carboni, agafant la mitjana de 118 gr/quilòmetre que es calcula per als vehicles utilitaris, circulant a una velocitat de 80 km/h, en el trajecte per la carretera de Martorell cada cotxe emet ara 1.652 grams de CO2. En els cinc quilòmetres per la B-40, el mateix vehicle emetrà 590 grams, una tercera part. Per anar a la costa ens estalviarem com a mínim 15 minuts i 14 quilòmetres de curves. De Terrassa a Calafell en 40 minuts, a Torredembarra en 45 minuts i a Salou en menys d’1 hora.

Consumirem més o menys combustible?

Si ara invertim una mitjana de 20 minuts per arribar a Martorell, per la B-40 arribarem en només 5 minuts fins a la Seat i una mica més, 8 minuts, en direcció a Igualada-Lleida. L’autovia és una molt bona opció també per anar a la T1 de l’aeroport el Prat. El temps serà similar al trajecte per l’AP-7, però pot ser més curt si la ronda de Dalt va saturada. I a trajectes més curts, si es manté la velocitat, el consum baixa.

A quins destins podem anar per la B-40?

Pel que fa a la mobilitat diària, la principal destinació són els polígons industrials del Baix Llobregat i l’Anoia, com per exemple els d’Igualada. La B-40 és una bona alternativa per anar també a l’aeroport de manera ràpida. D’altra banda, redueix el temps dels viatges a la Costa Daurada i cap a les Terres de l’Ebre.

I en direcció a Terrassa, els vehicles que venen de l’eix de Lleida-Igualada per l’A-2 i volen anar cap a Granollers-Girona-França per l’AP-7, podran triar la B-40 com a “bypass”, evitant el tram metropolità de l’AP-7 en les hores de més saturació de trànsit.

Des de Terrassa, quin serà el millor accés a l’autovia?

Ara per ara, des dels barris del nord de la ciutat els accessos són per la rotonda de Can Roca, o bé per la carretera de Rellinars, per als veïns de Poble Nou, Can Boada o Pere Parres. L’accés sud a la B-40, per la Rambleta o pel Roc Blanc, és el més utilitzat. En ambdós circuits cal agafar la calçada lateral de la C-16 en direcció a Manresa. La calçada segregada porta directament a la B-40.

Coincidint amb l’entrada en servei del tram Viladecavalls-Olesa de l’autovia, la Generalitat comença ara els treballs per ampliar la C-16 a tres carrils per sentit de la circulació.

L’objectiu és evitar que aquest punt, de només 2 quilòmetres, esdevingui un coll d’ampolla amb l’arribada d’uns 28.000 nous vehicles diaris procedents de la B-40, que s’afegiran als 61.000 actuals. Les màquines encara no han arribat a l’autopista. Quan ho facin serà el moment de saber si els treballs obliguen a desviar el trànsit en direcció a la B-40. De moment, el lateral funciona correctament.

Quants vehicles circularan?

És el gran dilema. D’entrada, la B-40 alliberarà trànsit de les carreteres de Viladecavalls –B-120– i de la de Martorell –C-243c–, que perdrà bona part dels més de 20.000 vehicles que hi circulen cada dia. També absorbirà part del trànsit de l’AP-7 i de la B-30, que optarà per l’eix B-40-C-58.

Pel que fa a l’interior de la ciutat de Terrassa, un com millori l’enllaç de la C-16 amb la B-40, que passarà de dos a tres carrils, més un addicional, es preveu una reducció de trànsit a vies com la ronda de Ponent, l’avinguda d’Àngel Sallent i de carrers com Arquimedes o Galileu. L’impacte, però, està per quantificar. Pel que fa a una repercussió més contundent, serà la continuació de la B-40 fins a Sabadell –la ronda Nord– la que alliberarà trànsit intern que ara satura els accessos a les autopistes pel sud de la ciutat i que quan estigui executada circumval·larà Terrassa pel nord.

Com enllaçarà la B-40 amb la xarxa d’autopistes a Martorell?

En realitat, l’enllaç ja existeix. El tram Olesa-Abrera de l’autovia es va inaugurar l’any 2010 i enllaça amb l’A-2, a la zona del Recero, des de la qual es pot arribar a l’AP-7 i agafar direcció a Barcelona o a Tarragona. Amb la inauguració del tram Viladecavalls-Olesa, s’arribarà a aquest punt a través d’un túnel.