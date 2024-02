Calendari definit. El tram de la B-40 entre Viladecavalls, al Vallès Occidental, i Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat, entrarà en funcionament finalment el pròxim 16 de febrer. Així ho ha anunciat aquest divendres el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, a través d’una piulada a X -antic Twitter-.

Puente afirma que és una “obra clau per a la mobilitat” de les dues comarques i que unirà “els principals motors industrials de Catalunya”. Es tracta d’un ramal d’uns sis quilòmetres, dels quals 1,3 són en un túnel. La inauguració d’aquesta part de la B-40 acaba amb pràcticament 15 anys d’execució, ja que els treballs han patit períodes d’aturada en aquest temps. L’estrena del tram estava pendent de la construcció de dues rotondes en terme de Viladecavalls i de l’equipació tècnica de seguretat al túnel situat a tocar d’Olesa, en un procés que havia endarrerit la posada en marxa.

De fet, en els últims mesos, la inauguració s’havia anat ajornant per diversos motius. En un primer moment, s’havia assenyalat el 30 de novembre del 2023 -com havia anunciat la ministra Raquel Sánchez-. Posteriorment, es van marcar en vermell dates del desembre i el gener. Finalment, serà a mitjans de febrer, en un pas clau en la mobilitat vallesana.

Més de 250 milions d’euros

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha invertit un total de 250,1 milions d’euros per acabar aquest projecte entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls. El maig de 2022 es van reprendre els treballs que han permés acabar-lo, després que el 2019 es detectessin lliscaments en obra ja construïda i que van suposar un nou endarreriment.

Es tracta d’una infraestructura en marxa des del 2009 i que ha patit diversos ajornaments. El 2010 es van aturar les obres i es van reprendre entre 2015 i 2016, amb diferents graus d’execució en aquests vuit anys. La infraestructura ha de millorar les connexions entre la nostra comarca i el Baix Llobregat i reduir els 20 minuts de trajecte per la carretera C-242c (Terrassa-Martorell), a menys de 5 minuts per autovia.

Treballs pendents

Quan entri en servei el tram Viladecavalls- Olesa de la B-40, restaran pendents d’execució les obres de la sortida de l’autopista C-60 a l’altura del barri del Roc Blanc. Aquesta connexió, tant d’entrada com de sortida del tronc de l’autopista, està en obres des de fa mesos i no estarà enllestida com a mínim fins al mes d’abril. La intervenció forma part de l’entramat de connexions de la B-40, però aquest tram en obres quedarà deslligat de la inauguració del trajecte Viladecavalls- Olesa, i no condicionarà la seva entrada en servei.

Es tracta d’un dels accessos més freqüentats per als terrassencs que es dirigeixen al nus de les autopistes i també per als veïns del Roc Blanc, que fa mesos fen voltes per incorporar-se a la C-16. Les obres han fet desistir a molts conductors de la ciutat d’utilitzar aquesta entrada i sortida, circumstància que contribueix a saturar encara més els carrers nord-sud de la ciutat, com Galileu i Arquimedes.

La mala notícia és que el calendari de les infraestructures no millorarà la situació a mitjà termini. Un cop acabin les obres actuals que el MITMA executa a les sortides de la C-16 al Roc Blanc, està previst que comencin els treballs, en aquest cas a càrrec de la Generalitat, per ampliar l’autopista C-16. Els treballs consisteixen a generar un tercer carril i augmentar la capacitat de la via, donant cabuda als vehicles que arribin a aquest punt procedent del Baix Llobregat en direcció a l’autoposta C-58. S’espera que la B-40 aportarà uns 28.000 nous vehicles diaris, que s’afegiran als 61.000 cotxes i camions que habitualment circulen pel tram de la C-16 a l’altura del Roc Blanc.