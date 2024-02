ENQUESTA | Sant Valentí o Sant Jordi?

Aquest dimecres és un dia especial per a moltes parelles. El Dia de Sant Valentí és una celebració tradicional en alguns països anglosaxons, exportada a altres cultures, en la qual s’expressa l’amor o afecte. En molts països és considerat el Dia dels Enamorats, celebrat en aquesta data perquè es creia que era el dia en què les aus triaven parella.

A casa nostra, però, hi ha un altre dia assenyalat en el calendari com a jornada marcada per l’amor: el 23 d’abril, diada de Sant Jordi. Per això, volem preguntar-vos: sabadellencs, celebreu el Sant Valentí? O sou més de Sant Jordi? Fareu alguna celebració especial aquest 14 de febrer?