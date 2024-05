Què en penses, del vot per correu?

Milers de sabadellencs reclamen el vot per correu per a les eleccions catalanes del 12 de maig, que enguany coincideix amb el festiu de la Salut.

Albert Bel: “És una eina útil a tenir en compte, es pot simplificar”

L’Albert mai s’ha trobat entre haver d’escollir quedar-se a Sabadell per a poder votar a qualsevol dels comicis celebrats fins ara o fer una escapada. “Sempre que s’han celebrat eleccions, m’ha enxampat a la ciutat”, expressa. Però té clar que, si hagués de sortir fora, sol·licitaria el vot per correu per tal de poder exercir el seu dret. “És una eina útil a tenir en compte per no marcar l’agenda i poder marxar en dates electorals”, considera el sabadellenc.

Ell és del grup dels qui tenen clar el seu vot –el CIS assenyala que hi ha un 38,7% d’indecisos que encara no han decidit el seu vot– així que tampoc tindria problema a haver dipositat ja la seva papereta a la bústia, en lloc de l’urna. Ara bé, posa sobre la taula una petició: “Potser es podria reduir una mica la càrrega burocràtica per a sol·licitar-ho”.

Sara Nogueras: “Tothom ha de poder expressar el seu vot i és una bona opció”

La Sara és d’aquelles que està esperant al darrer moment per a decidir a quina formació política donar el seu suport a través del seu vot. Mai ha demanat el vot per correu, diu que no sap del tot com funciona, però que ho veu una eina necessària.

“Em sembla bé que s’ofereixi la possibilitat, així es dona opció a tothom d’expressar el seu vot”, considera la Sara. I és que aquest format “té en compte les diferents casuístiques que puguin patir les persones”, afegeix. Sí que coneix, però, persones que han optat per aquesta modalitat de vot: “Diuen que és fàcil, i d’aquesta manera és accessible per a tothom”.

Àlex Cucala: “El vot per correu és molt útil”

No és el primer cop que l’Àlex farà ús del vot per correu. Aquest cap de setmana, coincidint amb les eleccions catalanes el 12-M, ell estarà d’escapada a Londres. Ja ha tastat l’experiència de votar uns dies abans per correu a les passades autonòmiques i municipals, però reconeix que li agrada més acudir presencialment a la seva mesa electoral.

“M’agrada veure l’ambient, fer el vot al moment, rebuscar entre les paperetes electorals… m’agrada tot aquest ritual”, sosté. Però, si algun cop no ha pogut exercir el seu dret al moment, ha optat pel vot anticipat. “Em sembla francament útil, és una forma còmoda de no comprometre’t a estar aquí tant sí com no”.