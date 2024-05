Tot a punt per a una nova cita amb les urnes a Sabadell. Aquest diumenge, 12 de maig, un total de 156.549 persones podran votar a la ciutat en les eleccions al Parlament de Catalunya. El consistori ultima els detalls del dispositiu electoral per garantir el bon desenvolupament d’una jornada en què obriran les seves portes 57 col·legis electorals.

Dins el dispositiu municipal, es comptarà amb una oficina de coordinació electoral per donar suport als membres de les meses electorals i fer el seguiment de la jornada. Aquesta oficina tindrà un centre d’atenció a l’electorat, on s’atendran les consultes de la ciutadania sobre el cens i la ubicació dels col·legis. El telèfon habilitat per atendre aquests dubtes és el 93 745 31 73, de 8 a 20 hores.

Les dades a Sabadell

En aquests comicis, a Sabadell hi haurà 57 col·legis electorals i 246 meses. Respecte les darreres eleccions generals, hi ha un canvi de col·legi electoral. Les persones que anteriorment votaven al centre cívic de Torre-romeu ara podran exercir el dret de vot a la biblioteca de La Serra, a la plaça de Cristóbal Ramos, 1. Per tal d’informar sobre aquesta modificació, l’Ajuntament ha reforçat la comunicació amb l’enviament de cartes i la col·locació de cartells. Les targes censals de l’INE també reflecteixen aquest canvi.

Persones amb dificultats de mobilitat

Durant la jornada, hi haurà un servei de trasllat als col·legis electorals de persones amb dificultats de mobilitat. L’Ajuntament sabadellenc ha contractat un servei de transport gratuït que es pot sol·licitar el mateix diumenge trucant al telèfon 670 204 363 de 9 a 19 hores.

L’Ajuntament també ha habilitat una consulta telemàtica del cens electoral de Sabadell per tal que la ciutadania conegui la informació del seu col·legi i mesa electoral. S’hi pot accedir també a través d’un codi QR que es trobarà als cartells exposats als col·legis electorals i oficines d’Atenció Ciutadana.

Informació a la xarxa i al telèfon mòbil

El desenvolupament de la jornada, els resultats i altres dades d’interès es podran seguir a través del web del Diari de Sabadell, així com el web municipal habilitat pel consistori. Entre les 8 i les 9 hores del matí es constituiran les meses electorals i els col·legis electorals romandran oberts entre les 9 i les 20 hores. Els avanços de participació seran a les 13 hores i a les 18 hores.

En paral·lel, la Policia Municipal, en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra, s’ocuparà de la vigilància dels col·legis electorals.