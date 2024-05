L’oferta inicial per al curs 2024-2025 a les escoles bressol públiques de Sabadell permet acollir un total de 1.212 alumnes entre les 12 llars d’infants del municipi. A aquesta capacitat màxima cal restar-li els infants que passen d’I1 a I2 i tenen la plaça assegurada. Enguany, en són 441. Per tant, la xifra de places lliures reals que es posa a disposició de les famílies sabadellenques que han d’inscriure un infant per primera vegada a una llar d’infants és de 771.

Les dades, escola per escola

Coneix el calendari i els terminis

Si és la primera vegada que t’enfrontes a la preinscripció escolar a una escola bressol, és possible que tinguis més dubtes que certeses. T’ajudem a esvair dubtes. El procés, que comença fent la presentació de sol·licituds i acaba amb la matriculació al centre, dura des de principi de maig i pot allargar-se fins a finals de juny.

Del 8 al 21 de maig de 2024: presentació de sol·licituds