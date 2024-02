La B-40 duplica el pressupost previst: els costos de la demora

[Laura Hernández]

Els números il·lustren a la perfecció la realitat d’una infraestructura que està cridada a canviar la mobilitat. Una autovia que acostarà dos pols econòmics, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, canviant el paradigma de les comunicacions a la segona corona metropolitana.

De 129,5 MILIONS D’EUROS (2007) a 250,1 MILIONS D’EUROS (2024)

El pressupost de l’obra s’ha incrementat en més de 120 milions per emergències, modificacions i revisions del projecte. La construcció de l’autovia va ser adjudicada l’any 2017 per un pressupost inicial de 129.522.993,41 euros que, disset anys després, s’ha disparat fins als 250,1 milions d’euros. Entremig, la reparació de l’esllavissada de 2019 que va aixecar el paviment de la carretera i un modificat que va encarir l’obra un 20%.

+1,5% DEL PIB

Segons la Cambra de Comerç de Sabadell, la construcció de la B-40 comportarà un augment del PIB real d’un 1,5% a mitjà termini, i d’un 4,2% a llarg termini. La desocupació, apunta, es reduirà entre un 2,8 i un 4,4% a mitjà i llarg termini, respectivament. El fet que la infraestructura estigui ubicada a un entorn dominat per l’activitat industrial, un dels subsectors on s’observa un major efecte multiplicador davant la construcció d’infraestructures viàries avalaria la tesi. La B-40, conclou, està cridada a ser un element per la competitivitat futura de la indústria vallesana.

1 METRE AL DIA

És la mitjana del ritme de les obres durant els disset anys d’execució per un tram de només 6,1 quilòmetres. L’obra ha patit anys d’aturada i endarreriments per imprevistos i modificats. El resultat ha estat una de les infraestructures més lentes en l’execució de l’Estat.

28.000 VEHICLES

Són els vehicles que s’estima circularan per l’autovia un cop oberta al trànsit i quan es consolidi el seu ús. Procedents del Baix Llobregat, de l’eix de l’AP-7 i l’A2, s’incorporaran a Terrassa a l’eix de la C-16 i de la C-58. La Generalitat executa en aquests moments el projecte d’ampliació a tres carrils de la C-16 a l’altura del Roc blanc per augmentar la seva capacitat i evitar que esdevingui un coll d’ampolla.

31,5 MILIONS D’EUROS

És un import aliè al tram Viladecavalls-Olesa que divendres entrarà en servei, però clau perquè esdevingui una infraestructura ben connectada. És el pressupost per millorar la connexió entre la B-40 i la A-2 a Abrera. El projecte de traçat ja ha estat aprovat definitivament. Fins que s’executi, els vehicles que arribin a Martorell procedents de Terrassa enllaçaran directament a l’A-2.

252 MILIONS D’EUROS

És l’impacte econòmic que tindrà a Catalunya el tram, un cop acabat, segons un informe de l’Institut Cerdà elaborat a petició de la patronal Cecot.

6,1 QUILÒMETRES

És el recorregut del tram Viladecavalls-Olesa que divendres s’inaugurarà. El total del recorregut Terrassa-Abrera té un trajecte de 13 quilòmetres.

7,48 MINUTS

És el temps que trigarem a fer els 13 quilòmetres que hi ha des de Terrassa fins a l’A-2, per la B-40 i circulant a una velocitat mitjana de 100 km/h. Si circulem a 80 km/h. Ens estalviarem 5 minuts en el trajecte des de Terrassa fins a la Seat. Per la carretera de Martorell (C243c), els 14 quilòmetres de corbes són un viatge de més de 20 minuts que, per la B-40, es quedaran en uns 15 minuts.

La lletra petita del projecte

100.000 VEHICLES

És la capacitat total que té l’autovia B-40, que disposa de 3 carrils per sentit de la marxa. L’estructura de la carretera permet ampliar un quart carril en el futur. De fet, el Ministeri de Transports concep l’autovia com a una via de llarg recorregut.

5 TRAMS

Els dos primers, Abrera-Olesa i Terrassa-Viladecavalls, es van inaugurar l’any 2010. El tercer tram Viladecavalls-Olesa s’inaugura aquest divendres (2024). La continuïtat ; Terrassa-Sabadell i Sabadell-la Roca (sense calendari).

4 ENLLAÇOS

Permeten reordenar el trànsit amb la xarxa de carreteres i autopistes.

3 CONSTRUCTORES

Són les que han executat l’obra. L’UTE formada per Acciona, Comsa i Copisa.

2 TÚNELS

Tenen una llargada d’1,2 quilòmetres cadascun i són la culminació del trajecte des de Terrassa fins al terme d’Olesa.

3.000 SENYALS

A l’interior dels túnels bessons (un per sentit de la marxa), els dispositius del túnel envien 3.000 senyals a un sistema informàtic centralitzat.