El Sabadell, amb l’objectiu de refer-se a Zubieta davant una Real Sociedad B en crisi

Refer-se i tornar al camí de la victòria. Aquest és el gran repte del Sabadell aquest dissabte (18 h) a la Ciutat Esportiva de Zubieta davant la Real Sociedad B, un filial que ha perdut pistonada (nou jornades sense guanyar) després d’un inici de lliga fulgurant.

Després de cinc jornades sense perdre, ara el Sabadell acumula tres partits consecutius sense conèixer la victòria amb l’afegit de la dolorosa derrota de diumenge passat davant el Barcelona At. De totes maneres, Óscar Cano insisteix que “la confiança està intacte. Vam estar malament l’endemà, però hem de deixar enrere la tristor i pensar que ja tenim una nova oportunitat de sumar punts. Jo em quedo amb les bones sensacions. És important saber gestionar les emocions perquè els resultats negatius no ens condicionin”.

El tècnic granadí destaca, per damunt de tot, el compromís del vestidor per sortir de l’actual situació: “veig a tots els jugadors molt enganxats a la causa, fins i tot els que menys participen. Cada vegada és més difícil fer l’alineació. Sé que puc ser injust amb alguns futbolistes, però això també és una satisfacció per l’entrenador. Vol dir que tothom està amb ganes i implicat”.

Álex Gualda o Raúl Baena? És una de les incògnites a l’onze. El bilbaí torna a estar disponible després de complir sanció i el de Torrox va completar una gran actuació en la seva primera titularitat de la temporada. “Tinc algunes coses decidides i altres encara no”, admet Óscar Cano.

Rival amb molts registres

El tècnic no es refia de la mala dinàmica de la Real B. “És un equip camaleònic, amb molts registres i capaç de jugar amb diferents esquemes. Nosaltres hem d’aprofitar les onades positives per treure avantatges, tenint més encert en la finalització, i apel·lar a l’ordre i l’equilibri quan el rival et domini”.

A la primera volta, aquest seria un dels partits més difícils a priori. La Real Sociedad B era imbatible. Però el moviment de jugadors cap al primer equip, per lesions i baixes, han provocat un sotrac important en el rendiment del filial realista, fins al punt d’acumular nou jornades sense guanyar. No es pot refiar el Sabadell de les estadístiques perquè es tracta d’un bon equip, però sembla el millor moment per intentar donar un cop d’efecte important fora de casa. És necessari millorar el bagatge com a visitant perquè com han demostrat Rayo Majadahonda i Barcelona At., la Nova Creu Alta no serà un fortí i encara han de passar rivals de gran nivell.

La Real Sociedad B és un equip de ratxes. No va perdre en les primeres 14 jornades i ara en suma 9 consecutives sense guanyar (4 empats i 5 derrotes), circumstància que l’ha allunyat de la zona de play-off. A Zubieta, l’equip de Sergio Francisco només ha guanyat tres vegades. Ha cedit sis empats i dues derrotes (Ponferradina 1-2 i Gimnàstic 0-2). Amb 11 empats, només els 15 del Teruel impedeixen que sigui el rei de les taules en el grup.

Cinc antecedents, tres escenaris

Només existeixen cinc antecedents al País Basc contra el filial de la Real, però curiosament s’ha jugat en tres escenaris diferents: el vell Atotxa, Anoeta i Zubieta. El Sabadell només ha guanyat una vegada i cal anar molt enrere: la temporada 60/61 amb un gol de Parés (0-1) militant a Segona Divisió. Dos empats, l’últim la passada temporada amb gol de Cristian Herrera, i dues derrotes completen el palmarès arlequinat. L’àrbitre serà l’asturià Carlos Fernández Buergo.