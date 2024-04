No hi haurà vuitena edició de la Fira d’Entitats Animalistes de Sabadell. Els organitzadors –Propietaris de gossos de Sabadell, Brigada Animal Sabadell, ASPA i altres col·laboradors– han optat per no celebrar-la aquest 2024.

“Tenim manca de temps i de recursos”, exposen. I és que “les entitats convidades no arriben a cobrir despeses i ja no estan interessades en assistir”, afegeixen. En aquest sentit, estan plantejant alternatives per tornar amb una nova proposta.

L’any passat, la cita va reunir 35 entitats i associacions d’arreu de Catalunya que treballen per als animals. L’objectiu de la fira sempre ha estat el de conscienciar als sabadellencs de la tinença responsable i la cura dels animals, amb tallers infantils, desfilada de gossos d’adopció i xerrades, a banda de les paradetes per a col·laborar amb les entitats.