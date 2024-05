Festa de l’Esport Sabadellenc: qui serà el successor o successora de Sergi Cabanas?

El Teatre Principal aixecarà aquest dimarts (19.30 h) el teló per rendir homenatge a l’esport sabadellenc i conèixer el millor esportista i entitat de l’any 2023. D’ençà del seu trasllat de l’Hotel Urpí al Teatre Principal, el format de la Festa de l’Esport Sabadellenc no ha canviat gens. Tampoc ho farà en aquesta setantena edició que serà conduïda pel tàndem Sergi Garcés-Núria Garcia de Ràdio Sabadell.

S’inclouran diverses actuacions, no desvetllades, per amenitzar les dues hores de l’acte. Només se sap que tindran relació amb entitats de la ciutat. La Festa es converteix en un termòmetre per mesurar l’impacte de l’activitat esportiva no només a Sabadell sinó en l’àmbit estatal i internacional. Aquest any trobem una equitat absoluta entre els 10 finalistes individuals, amb cinc dones i cinc homes, trencant així la tònica dels últims anys de domini femení.

El que no canvia és el predomini dels esports d’aigua: entre waterpolo i natació tenim cinc candidats al títol, o sigui un 50%. Completen el cartell, esportistes d’altres cinc modalitats: futbol, futbol sala, esquaix, tir olímpic i motor.

Els representants del waterpolo s’han convertit en els grans dominadors de l’última dècada. Maica Garcia, amb quatre guardons, encapçala aquest rànquing, seguida de Jennifer Pareja, Laura Ester i Sergi Cabanas, l’últim guanyador. Només el ciclista David de la Cruz va ser capaç de trencar aquesta hegemonia amb tres títols consecutius.

Les deu entitats

En l’apartat d’entitats, la diversitat és total. El Club de Tennis Sabadell va ser coronat l’any passat i ara tornarà a ser un dels candidats juntament amb Centre d’Esports Sabadell (futbol); Cercle Sabadellès 1856 (tennis i pàdel); Club d’Esgrima Sabadell-Jaume Viladoms (esgrima); Club Esportiu Mercantil (futbol); Club Esportiu OAR Gràcia (handbol); Club Gimnàstic Catalunya (gimnàstica rítmica); Joventut Atlètica Sabadell (atletisme); Motor Club Sabadell (motor) i Societat Coral Colon (escacs).

Una de les novetats d’aquesta edició és la creació d’un premi especial per la promoció de l’esport femení que ha recaigut en el Futbol Sala Sabadell Femení i també el Premi a l’excel·lència esportiva que s’ha concedit a l’equip femení de l’Astralpool Club Natació Sabadell per l’impacte dels seus èxits.

D’altra banda, la Festa reparteix cada any un reguitzell de premis i reconeixements col·lectius i a títol individual en diferents àmbits. Aquest seria el resum dels guardons que es lliuraran al Teatre Principal:

Premi Playoff Promoció de l’esport: Club Esportiu Escola Pia; Unió Can Rull Rómulo Tronchoni; Falcons Sabadell Associació Esportiva; Fundació Sant Nicolau; Unió Excursionista Sabadell.

Premi a la Projecció Esportiva: Alex Llauradó (waterpolo); Eneko Sánchez (natació artística); Manel de la Cruz Zotes (hoquei línia); Ona Jurado (waterpolo); Roger Martínez (atletisme).

Premi Snooker a la promoció de l’esport amb persones amb capacitats diverses: Centre d’Esports Sabadell (pel seu programa de futbol inclusiu).

Dedicació al món de l’esport: Jordi Fuentes Fernández (precursor del kàrting a Espanya).

Premi a l’organització d’esdeveniments esportius: Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva i Unió Ciclista Sabadell.

Premi a la integració social: Escola de Futbol La Caserna.

Premi a la tasca arbitral: David Fernández Fuentes (voleibol).

Premi a la promoció de l’esport escolar: AFA Institut Ferran Casablancas.

Aniversaris entitats: Creu Alta SBD Bàsquet (25 anys); Creu Alta SBD Handbol (75 anys).

Premi Joaquim Gorgori per reconèixer la tasca periodística: aquesta 36a edició ha estat concedida a la coneguda periodista sabadellenca Yaca Garcia-Planas

Els 10 finalistes

Anna Escribano (futbol)

Peça clau en l’històric segon lloc del Poio Pescamar a la Primera Divisió. Va ser MVP de la Copa Galícia. Guardonada com a millor jugadora catalana de l’any.

Emma Garcia (natació artística)

Va proclamar-se subcampiona al duet mixt lliure del Mundial de Fukuoka i dels Jocs Europeus de Cracòvia i campiona de les Word Sèries d’Oviedo.

Fatima Gharbi (futbol)

Primera sabadellenca en anar convocada a un Mundial, amb la selecció del Marroc. Amb el seu club, el CE Europa, va assolir l’ascens a Segona Nacional.

Iker Pajares (esquaix)

El jugador del Club de Tennis Sabadell va proclamar-se campió d’Espanya i va situar-se en el top 20 al rànquing mundial de la seva disciplina.

Jesús Oviedo (tir olímpic)

El tirador del Club de Tir Sabadell va guanyar la plata amb la selecció espanyola als Jocs Europeus a la final mixta de carabina de 10 m i l’or a l’Estatal sub’ 23.

Judith Forca (waterpolo)

Guanyadora de cinc títols amb l’Astralpool (lliga, Copa, Champions, Supercopa d’Europa i Espanya) i plata i màxima golejadora al Mundial de Fukuoka.

Meritxell Ferré (natació artística)

Gran promesa de la natació artística estatal, va guanyar una medalla d’or, de plata i de bronze amb l’equip espanyol al Campionat d’Europa júnior de Funchal.

Òscar Salguero (natació adaptada)

El nedador del Club Natació va assolir un quart lloc al Campionat del Món de Manchester als 100 m braça SB8, quedant-se a només 75 centèsimes del podi.

Pep Martí (automobilisme)

Pilot de l’equip Redbull Júnior, va finalitzar com a cinquè classificat a la general del Mundial de Fórmula 3 i sent el guanyador del Gran Premi d’Espanya.

Sergio de Celis (natació)

El nedador del CN Sabadell va ser vuitè amb l’equip espanyol als 4×100 lliures del Mundial de Fukuoka. Or als 50 m de l’Open d’Espanya a Palma i plata als 100.

El palmarès

Només cinc esportistes han guanyat 4 vegades el guardó: Josep Molins (epd), Santiago Esteva, Carme Valero (epd), Elisabet Delgado i Maica Garcia. Amb tres apareixen Joan Fernández (epd), Miquel Torres, Mónica Mateu, David de la Cruz i Ireno Fargas.

L’excampió del Món de taekwondo, exseleccionador de diversos països i ara empresari esportiu i director de centres d’Alt Rendiment a Mèxic, Ireno Fargas, rememora amb molt agraïment el reconeixement de la ciutat en la dècada dels vuitanta. “És un gran record. El primer sempre és molt especial. Per a mi va ser tan increïble el títol del Món com el guardó de millor esportista de la teva ciutat”. Ireno afegeix que “compartir-ho amb la teva família, amics i altres esportistes és una sensació fantàstica que mai es pot oblidar”.