Sergi Cabanas i Club de Tennis Sabadell, els guanyadors de la Festa de l’Esport

Pere Figueras / Marc Segarra

El waterpolo continua manant. Ara en versió masculina: Sergi Cabanas, un dels estendards del Club Natació Sabadell, ha agafat el relleu de Maica Garcia com a millor esportista de Sabadell, estrenant així el seu palmarès a la Festa de l’Esport. El Club de Tennis Sabadell s’ha coronat com l’entitat més destacada del 2022.

Aquesta 69a edició, celebrada de nou en un Teatre Principal ple a vessar i amb la conducció del cap d’antena de Ràdio Sabadell, Sergi Garcés, i l’actriu i presentadora Míriam Tortosa, ha arrencat amb un emotiu i merescut record cap a la figura del mític Josep Molins que ens va deixar fa unes setmanes.

“El seu millor èxit va ser córrer la cursa de la vida. El Pep ho va ser tot en el món de l’esport, però sobretot va promoure l’atletisme en cos i ànima fins al final”, ha resumit la regidora d’Esports, Laura Reyes, entre una clamorosa ovació de tota la sala. D’altra banda, ha aprofitat l’ocasió per reivindicar la força de l’esport femení, fent esment de la recent sisena Champions del Club Natació de waterpolo, i s’ha mostrat “orgullosa de la gran família esportiva que tenim a la ciutat. M’agradaria homenatjar als pares, mares, avis i àvies que ajuden als fills i néts a fer esport cada dia”.

La tarda ha estat llarga. De fet, l’acte ha fregat les dues hores de duració. No han faltat diferents actuacions, per part de la plataforma de percussió Camunt Band, el grup Inèdit Dance amb la seva exhibició de hip-hop i la pianista Mònica Lao. El llarg repartiment de premis i distincions demostra l’energia i diversitat de l’esport a Sabadell. Per exemple, la Societat Coral Colon ha guanyat en la categoria de Promoció, completant el podi l’Associació Esportiva Can Deu i Falcons Sabadell AE, entre deu aspirants.

Els joves talents del futur també han desfilat per l’escenari per recollir el Premi a la Projecció. Àlex Piqué (bàsquet); Gerard Rejón (voleibol); Joan Barberà (tennis taula); Marc Altarriba (esquaix); Marina Serrano (waterpolo); Merem Gabriel (atletisme); Meritxell Ferré (natació artística) i Pablo Nevado (natació). A títol més individual, s’ha reconegut la dedicació de l’expresident del Sabadell Nord, Antonio Lou, i el documentalista de muntanya, Carles Capellas. El tercer nom escollit era una sorpresa: ha estat per l’incombustible Martí Sala, amb una llarga trajectòria a l’OAR Gràcia que s’ha completat amb la presidència del Panathlon Club Sabadell durant molts anys. Ara forma part del Jurat. Escoles i AMPAS (Amadeu Vives, Andreu Castells, Cifuentes, Joan Maragalls i Joaquim Blume) han tingut el premi (Play Off) a la seva tasca escolar, juntament amb Omar Lopera (coordinació de l’esport escolar, ).

Carles Ibars i Conxi Álvarez han recollit la distinció especial per la tasca arbitral; l’entitat ADELLS, el Premi Promoció de l’esport per a entitats o persones amb capacitat diverses, patrocinat per Snooker, amb una especial menció per la Magda que va perdre el seu marit, el Dídac, fa poc. Un altre premi especial ha estat el de la integració social, concedit a ‘Placant Barreres, rugbi per a totes’. UD Tibibabo (50 anys) i Unió Ciclista Sabadell (100 anys) han estat distingits pels seus aniversaris. El president d’Honor de la Unió, Miquel Borràs, ha hagut de pujar de nou a l’escenari per rebre el Premi Esdeveniment esportiu, patrocinat per Josep Abant, més destacat per l’organització dels campionats de ciclisme de Catalunya.

Àxel Torres, Memorial Gorgori

Un dels moments sempre especials és el tradicional Memorial Joaquim Gorgori, en record d’un autèntic mestre del periodisme sabadellenc. En aquesta 35a edició, el conegut periodista Àxel Torres, a qui podem veure en diferents plataformes televisives, ha estat el guardonat. “A vegades em pregunten per què surten tants periodistes de Sabadell i jo argumento que això té a veure amb la gran quantitat d’entitats i activitats esportives que requereixen explicar els seus èxits. D’altra banda, em sento un intrús perquè tot i ser sabadellenc, gairebé mai m’he dedicat al periodisme de proximitat. Aprofito per reivindicar-lo, la ciutat necessita els mitjans locals”. Finalment, ha reconegut que “com a sabadellenc em sento molt feliç de rebre un reconeixement a la meva ciutat, molt més que en qualsevol altre lloc del món”.

Sergi Cabanas i August Serra, protagonistes

Després de destacar, com és habitual, la dimensió especial del Club Natació Sabadell com a entitat global, ha arribat el moment més esperat de la gala. En el capítol d’entitats, el Club de Tennis Sabadell s’ha imposat per davant de l’OAR Gràcia Sabadell i el Centre d’Esports Sabadell. El president del CTS, August Serra, ha reconegut sentir-se “sorprès, m’ha agafat amb el peu canviat”. Amb més calma, ha manifestat que “sempre és una satisfacció que es valori la feina i la promoció que fem des del club. En els últims anys hem pogut guanyar diverses vegades i això serveix com a motivació per continuar en aquesta línia”. Ha agraït la fidelitat dels socis perquè és l’actiu més important de l’entitat.

Entre els deu esportistes finalistes es preveia una gran igualtat, per l’elevat nivell que presentaven, amb títols del Món, d’Europa i medalles olímpiques. A més, aquest any han assistit a la Festa un total de 7 candidats, tot un rècord. Només han faltat les waterpolistes del Club Natació (Maica Garcia, Judith Forca i Nona Pérez) perquè estaven amb la selecció a Grècia.

Finalment, les votacions, molt ajustades, han donat la victòria a un Sergi Cabanas que ha vist reconegut un 2022 espectacular, sent peça fonamental per conquerir, per primera vegada, un títol europeu pel seu equip a més d’assolir un Mundial amb la selecció. De totes maneres, no podia evitar un signe de sorpresa: “M’ha sobtat guanyar en veure l’altissím nivell de la resta de finalistes i el que han aconseguit, però estic molt content per aquest reconeixement. Crec que és un premi per la bona feina que s’està fent, al final, vam fer història amb el primer títol europeu del Club Natació Sabadell i el Mundial amb la selecció va ser la cirereta a una temporada fantàstica”. Per cert, ha confirmat que a final de temporada emigrarà i encara que no ha volgut dir el seu nou destí, tot apunta al Jug Dubrovnik croat.

“Una ciutat més noble”

L’alcaldessa, Marta Farrés, ha destacat el gran paper de la gent que mou la maquinària esportiva. “Sense vosaltres -referint-se a esportistes, entitats, clubs, directius, voluntaris i tot l’engranatge- tot això no seria possible. On hi ha entitats, hi ha talent. L’esport ens ensenya a guanyar, tenir valors i crear lideratges, però també ens ensenya a perdre, a patir frustracions i a ser constants per superar-nos”. Ha afegit que “l’esport ens diverteix i serveix per propiciar més igualtat i tenir una millor ciutat, més noble”.

El popular humorista Xavi Espinosa ha posat la cirereta a una nova edició de la Festa de l’Esport amb les seves conegudes imitacions. Un final de festa divertit després d’una gala intensa i més dinàmica que en anys anteriors.

FOTOS: LLUÍS FRANCO