Els animals prenen protagonisme a la 7a Fira d’Entitats Animalistes

La setena edició de la Fira d’Entitats Animalistes de Sabadell s’ha celebrat aquest diumenge. La cita ha reunit 35 entitats i associacions d’arreu de Catalunya, que treballen per als animals, a la plaça de Sant Roc i voltants. L’objectiu ha estat el de conscienciar als sabadellencs de la tinença responsable i la cura dels animals, i no només dels més comuns com a gats i gossos sinó també animals exòtics. Un fet que enguany, amb l’aplicació de la nova llei de benestar animal, ha estat present durant tot el dia.

Una jornada en què el centre de Sabadell s’ha omplert de paradetes i activitats. Els tallers infantils, la desfilada de gossos i la xerrada sobre rescats marítims amb gossos han estat les més aclamades.

Ciutat compromesa

La cap de Benestar Animal, Rosa Núñez ha fet una valoració positiva de l’esdeveniment i n’ha destacat el creixement: “Va començar amb 4 entitats i al tercer any va entrar l’Ajuntament a col·laborar, des de llavors no ha parat de créixer en quantitat i qualitat”. Com a novetats de l’edició, Núñez ha parlat de la participació del Consell de Col·legis de Veterinaris, que han realitzat una xerrada sobre grats així com la inclusió de més activitats per a gats.

Un bon exemple d’això ha estat la presència del col·lectiu ‘El solar dels gats‘. “Després de molta lluita hem aconseguit un emplaçament pels gats i per això som aquí, per fer pedagogia, reunir-nos i recaptar fons”, ha explicat una de les seves membres Isabel Gil.

I és que la fira és també un espai de cures pels animals. Fet que es pot comprovar amb la presència d’associacions que els acullen i recuperen, com és el cas de ‘El club de Kat‘. “Nosaltres tenim moltes despeses veterinàries i fires com aquestes ens permeten donar-nos a conèixer, obtenir donatius i continuar existint”, ha assegurat una de les seves col·laboradores, Núria Canalejas.

L’ombra de la llei de benestar animal

Un dels temes que ha sobrevolat la fira d’enguany ha estat la nova llei de benestar animal. Mesura que també afecta Sabadell, on el 2022 es van abandonar 947 nous gats i gossos. “La llei és un repte perquè encara cal que es desenvolupi més profundament. A més a més, ens trasllada molta càrrega als Ajuntaments, però sense oferir-nos els recursos suficients”, ha afirmat Núñez. Tot i això, la cap de Benestar animal ha assegurat que el consistori ja se n’està ocupant: “Estem treballant i adaptant-nos per donar la millor resposta possible”, ha conclòs.