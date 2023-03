El llibre enceta el capítol final, almenys d’aquest primer tom. I tot apunta que ha de concloure amb un final feliç. Als més de cent felins que malviuen en condicions deplorables al conegut com a Solar dels Gats, al carrer de Raimon Casellas, els espera una nova vida. La reubicació que va anunciar l’Ajuntament de Sabadell el setembre de 2022 va materialitzar-se amb els primers rescats el passat dilluns, després de sis mesos d’espera que l’Associació Solar dels Gats va titllar de “terrorífics”. Segons apunten fonts municipals, el trasllat de la colònia de gats ferals conclourà a finals de setmana. Si bé és cert que molts dels gats ja dormen en gàbies d’aïllament en el nou emplaçament, n’hi ha que han emmalaltit després del seu pas per la insalubritat del solar; i que requereixen atenció de professionals veterinaris. A través de les xarxes socials, l’entitat que vetlla per aquests felins va anunciar que necessitaven col·laboració ciutadana per pagar les factures veterinàries dels gats malalts, que haurien superat ja els 1.000 euros.

En aquesta primera setmana es calcula que s’han reubicat entre un 50% i un 60% dels felins; i els voluntaris asseguren que “tot avança a bon ritme i s’està fent moltíssima feina”.

Tal com va assegurar en una entrevista al Diari de Sabadell la portaveu de l’Associació Solar dels Gats, Eva Fajas, molts dels felins s’han quedat pel camí. Durant el mes de gener van autoritzar-se diverses eutanàsies i més d’una vintena de gats van contagiar-se de calicivirus. De fet, el nombre de gats que han mort durant aquest període és fins i tot desconegut pels mateixos voluntaris del solar.

La nova gatera, a l’espera

La nova llar dels gats és provisional. Malgrat que l’Ajuntament de moment evita donar detalls sobre la ubicació exacta del nou espai per “la pròpia seguretat dels animals”, algunes fotografies constaten que la zona ja està adequada per acollir els nous inquilins. “Encara falten alguns detalls, però està quedant molt bé”, celebra Fajas, que indica que “aquest dilluns comença l’adequació de l’última zona que falta”. El temps que estaran els gats en aquest nou terreny és desconegut; el que sí que es pot afirmar és que la seva estada serà finita. Fonts del consistori apunten que la gatera que ha d’acollir de forma definitiva els gats encara no està construïda, però que ho estarà al llarg d’aquest 2023.

Al solar, que amb la marxada dels gats potser perdrà la seva popularitat, encara hi quedaran incògnites per resoldre: què passarà amb les muntanyes de plaques d’uralita o amb les persones sense sostre que hi viuen?