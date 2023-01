El Solar dels Gats, el nom que rep el terreny abandonat al carrer de Raimon Casellas, on malviuen centenars de gats, està al límit. Així ho adverteix Eva Fajas, la presidenta de l’Associació Solar dels Gats, que lamenta que “aquest Nadal ha estat terrorífic al solar”. L’entitat, que fa dies que llença crides desesperades de suport a les xarxes socials, assegura que la situació és “duríssima emocionalment” i que els voluntaris i voluntàries ja no hi poden destinar més hores. “Entre ahir i abans-d’ahir hem autoritzat dues eutanàsies i tenim 18 gats contagiats de calicivirus”, assegura Fajas, que conclou que “quasi cada dia es moren felins del solar.” Per aquest motiu l’associació demana a l’Ajuntament i a les agrupacions animalistes suport immediat per alliberar els més de 130 gats que malviuen en condicions deplorables en aquest terreny abandonat.

Una nova llar, a l’horitzó

En una roda de premsa del passat 8 de setembre de 2022, l’Ajuntament va exposar el seu compromís per elaborar un pla per reubicar els felins d’emplaçament i garantir-los un futur lluny de la insalubritat. A l’espera de saber-ne detalls concrets o quan s’efectuarà, veus municipals asseguren que el projecte està seguint el seu transcurs i que s’està treballant per complir amb aquesta reubicació. Una notícia que, des de l’Associació Solar dels Gats reben amb reticència. “Veiem que la burocràcia és lenta, han passat quasi cinc mesos des que es va anunciar i seguim esperant, la salut dels animals del solar cada cop va a pitjor”, etziba la presidenta de l’entitat.

Segons el relat de Fajas, el solar ja estaria venut a un nou propietari que voldria començar a explotar-lo com abans millor. “Els nous propietaris poden tenir la voluntat d’ajudar en aquesta reubicació”, diu Fajas, però “si l’espai feral no està construït, on aniran?”. En aquest punt, s’obre la porta a portar els felins a un santuari de Berga i posteriorment, reallotjar-los a Sabadell un cop el nou emplaçament estigui disponible. Un tràmit que la presidenta de l’associació veu “complicat i transitori”.

IMATGES SENSIBLES

AJUDA!!!!!

De veritat no ho diem per dir!

Si ja és difícil la situació del Solar i la salut dels gats, ara ja ni us podeu imaginar. S'ajunten les malalties que ja teníem amb la panleucopènia i el calicivirus. pic.twitter.com/zCVYS4Nv2p — El Solar dels Gats (@elsolardelsgats) January 9, 2023